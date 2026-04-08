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Este viernes aumentará el peaje en la Autovía 14

Desde Autovía del Mercosur informaron el cambio en la tarifa en la Autovía 14. Precios diferenciados en pago automático y pago manual electrónico.

8 de abril 2026 · 18:31hs
Desde este viernes se verán en aumento las tarifas sobre la ruta 12 y 14.

Desde este viernes se verán en aumento las tarifas sobre la ruta 12 y 14.

Este viernes aumentarán los peajes de las rutas 12 y 14, de acuerdo a lo informado por la nueva empresa concesionaria Autovía del Mercosur. La entrada en vigencia de este nuevo cuadro tarifario para las estaciones de peaje ubicadas en el corredor oriental alcanzará a los peajes de Zárate (RN 12), Colonia Elía, Yeruá y Piedritas, impactando en todas las categorías de vehículos y diferenciando los costos según la modalidad de pago.

peaje ruta 14
Aumenta el peaje en Autovía 14.

Aumenta el peaje en Autovía 14.

En ese sentido, se mantienen dos esquemas: pago automático y pago manual electrónico, con diferencias significativas en los valores finales al público.

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Para los vehículos livianos (categoría 1), el valor será de 1.913,86 pesos en modalidad automática, mientras que en pago manual electrónico ascenderá a 3.827,71 pesos.

En tanto, las tarifas más altas —correspondientes a las categorías 5 y 6— alcanzarán los 7.655,43 pesos en automático y 15.310,86 pesos en manual electrónico.

Detalle del cuadro tarifario de la Autovía 14

En modalidad automática (TelePASE):

  • Categoría 1: $1.913,86
  • Categoría 2 y 3: $3.827,71
  • Categoría 4: $5.741,57
  • Categoría 5 y 6: $7.655,43

En modalidad manual electrónica:

  • Categoría 1: $3.827,71
  • Categoría 2 y 3: $7.655,43
  • Categoría 4: $11.483,14
  • Categoría 5 y 6: $15.310,86

Desde la concesionaria indicaron que los nuevos valores comenzarán a aplicarse de manera simultánea en todas las estaciones del tramo oriental (Ruta 14), por lo que recomiendan a los usuarios tener en cuenta las modificaciones al momento de planificar sus viajes.

Autovía 14 pago Tarifas
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