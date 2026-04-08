El Intendente de Paysandú planteó relocalizar la planta de hidrógeno verde

El intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, se reunió ayer con el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, y le planteó relocalizar la planta de hidrógeno verde.

El intendente de Paysandú , Nicolás Olivera, se reunió ayer con el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, y le planteó relocalizar la planta de hidrógeno verde proyectada por la empresa HIF dentro del departamento, con el objetivo de mejorar las condiciones del proyecto y “descomprimir la situación con Argentina”.

La iniciativa surge en un contexto de tensiones con la provincia de Entre Ríos, cuyo gobernador comparó la instalación con el conflicto por Botnia. Según explicó Olivera, el planteo apunta a encontrar un nuevo emplazamiento que mantenga –o mejore– las condiciones originales, especialmente en términos logísticos.

Reforma previsional: los diputados de Más Para Entre Ríos pidieron a Rogelio Frigerio conocer el proyecto

¿Qué dijo el intendente de Paysandú?

“La relocalización responde a encontrar entre Estado, gobierno, Intendencia y la empresa un lugar que ofrezca las mismas o mejores condiciones de las propuestas por el proyecto”, dijo Olivera en el encuentro que tuvo con el Presidente uruguayo en Torre Ejecutiva.

Allí se habló sobre la situación del empleo y de la sostenibilidad de la industria en Paysandú. Sobre el proyecto de HIF, el intendente sanducero señaló en declaraciones consignadas por Subrayado (Canal 10) que “abre una luz de esperanza en lo que tiene que ver con la posible mayor inversión en la historia de nuestro país”.

Al ser consultado sobre la relocalización de la planta de hidrógeno verde, Olivera indicó que “el gobierno ha mostrado sensibilidad” y que le preocupación es que se puedan llegar a dar “las condiciones en materia de costos de energía para que el proyecto sea viable”. Olivera explicó que está “avanzada” la posibilidad de la relocalización y que el gobierno “lo ve con buenos ojos”.

LEER MÁS: Entidades empresarias de Entre Ríos expresaron preocupación por la planta en Paysandú

Olivera afirmó que el nuevo predio deberá “ofrecer ventajas logísticas”. Como posibilidad, se maneja un predio de Ancap. “Hay un buen panorama para adelante”, afirmó. El intendente de Paysandú cree en la viabilidad del proyecto y aseguró que “se trabaja para concretarlo”.

El jerarca municipal expresó que la relocalización contemplaría el planteo de las autoridades de la provincia de Entre Ríos, pero reivindicando la soberanía uruguaya para decidir las inversiones y dónde ubicarlas.

“La relocalización responde a encontrar entre el Estado, el gobierno, la Intendencia y la empresa un lugar que ofrezca las mismas o mejores condiciones de las propuestas por el proyecto y que si eso descomprime la situación con Argentina mejor. Si todas las externalidades son positivas estamos en un punto que si se toma la decisión es un ganar-ganar”, concluyó.

Postergación de la firma

El gobierno y la multinacional HIF Global acordaron la semana pasada una nueva prórroga hasta fines de junio en el cronograma de acuerdos hacia la concreción de la planta de combustibles sintéticos en Paysandú.

El último memorándum de entendimiento, que fue firmado en diciembre de 2025 y actualizó uno firmado por el anterior gobierno, estipulaba su caducidad en caso de que no se firmara un contrato de inversión a los noventa días, es decir el 31 de marzo de 2026.

Para llegar a esa instancia se requería concretar una serie de acuerdos clave para el proyecto, en particular el de suministro de energía por parte de UTE. Ante la falta de acuerdo, ambas partes firmaron una extensión del plazo por tres meses más.

El proyecto consiste en la construcción y operación de una planta de e-combustibles a partir de energía renovable, hidrógeno verde ? dióxido de carbono biogénico, con una producción estimada de unas 880.000 toneladas por año.

En caso de concretarse, la empresa tiene previsto entregar los primeros embarques a finales de 2029. En su etapa final, la inversión sería de unos 5.385 millones de dólares, lo que la convertiría en la más grande de la historia de Uruguay.