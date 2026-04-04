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Salud incorporó ecógrafos en tres hospitales de Entre Ríos

El Ministerio de Salud de Entre Ríos incorporó ecógrafos en tres hospitales para fortalecer la atención sanitaria con una inversión total de $79.928.271

4 de abril 2026 · 10:58hs
El Ministerio de Salud de Entre Ríos incorporó ecógrafos en tres hospitales para fortalecer la atención sanitaria con una inversión total de $79.928.271 

El Ministerio de Salud de Entre Ríos incorporó ecógrafos en tres hospitales para fortalecer la atención sanitaria con una inversión total de $79.928.271 
El Ministerio de Salud de Entre Ríos incorporó ecógrafos en tres hospitales para fortalecer la atención sanitaria con una inversión total de $79.928.271 

El Ministerio de Salud de Entre Ríos incorporó ecógrafos en tres hospitales para fortalecer la atención sanitaria con una inversión total de $79.928.271 
El Ministerio de Salud de Entre Ríos incorporó ecógrafos en tres hospitales para fortalecer la atención sanitaria con una inversión total de $79.928.271 

El Ministerio de Salud de Entre Ríos incorporó ecógrafos en tres hospitales para fortalecer la atención sanitaria con una inversión total de $79.928.271 

El Ministerio de Salud de Entre Ríos incorporó tres ecógrafos de última generación, con una inversión total de 79.928.271 pesos, con el objetivo de optimizar el diagnóstico y tratamiento de pacientes en distintos puntos de la provincia.

Los equipos fueron destinados a los hospitales Centenario de Gualeguaychú y San Miguel de Bovril, y al Centro Pediátrico de Santa Elena, estos últimos dos en el departamento La Paz. La medida se enmarca en una política sostenida de fortalecimiento del sistema sanitario mediante la incorporación de tecnología de alta complejidad.

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Ecógrafos (2)

El monto total de la inversión alcanza los 79.928.271 pesos, de los cuales 28.283.000 fueron destinados a la adquisición del ecógrafo para el Hospital Centenario; 34.519.217 al equipo incorporado en el Hospital San Miguel de Bovril; y 17.126.054 al correspondiente al Centro Pediátrico de Santa Elena, fortaleciendo el equipamiento de cada institución según sus requerimientos asistenciales.

La adquisición de este equipamiento permitirá mejorar la calidad de las prestaciones, agilizar los tiempos de diagnóstico y ampliar la capacidad de respuesta de los equipos de salud, favoreciendo además la detección temprana, el seguimiento y el tratamiento oportuno de diversas patologías.

Ecógrafos (1)

La directora del Hospital Centenario de Gualeguaychú, Andrea Martins, valoró el trabajo articulado con el Ministerio y subrayó la importancia de la inversión. "La incorporación de nuevas tecnologías es fundamental para mejorar la calidad de la atención médica y optimizar los recursos", afirmó. Además, destacó que estas herramientas posibilitan "diagnósticos más precisos, tratamientos menos invasivos y una gestión más eficiente de la información clínica".

Por su parte, la directora del Centro Pediátrico Santa Elena, Gisela Haberkorn, señaló que el nuevo equipo "representa un avance significativo en la capacidad diagnóstica", ya que permite una detección más precisa y oportuna de patologías, además de favorecer la derivación adecuada de los pacientes.

Ecógrafos (1)

En la misma línea, la directora del Hospital San Miguel de Bovril, Gabriela Lescano, indicó que la incorporación del ecógrafo permitirá optimizar los tiempos de respuesta y evitar traslados innecesarios, beneficiando tanto a pacientes de la localidad como de zonas vecinas.

Salud ecógrafos hospitales Entre Ríos
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