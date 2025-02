Marcharán por justicia por los tres jóvenes fallecidos en trágico accidente

Por el hecho, Zapata fue imputado por "homicidio culposo triplemente agravado" por conducir en exceso de velocidad por más de 30 kilómetros por encima de la máxima permitida, por ser más de una de las víctimas fatales y por violar las señales de tránsito que indican el sentido de circulación vehicular, con una pena de cinco años y ocho meses de prisión solicitada por la fiscalía.

Zapata quedó detenido, primero en la clínica de Crespo donde se recuperó de las heridas de la colisión y luego en prisión domiciliaria, medida con la que llegará al inicio del juicio el próximo 5 de marzo.

La marcha por justicia

En ese marco, la familia de los hermanos Bertozzi convocaron a una movilización para este martes 25 frente a los Tribunales de Paraná, a las 8. "Hemos hecho como 5 marchas, aunque el conductor siempre tuvo privilegios y nunca fue a la cárcel. Queremos un juicio justo", contó Carina Emeri de Bertozzi, madre de los hermanos fallecidos.

En diálogo con FM Estación Plus de Crespo, recordó que durante las tres audiencias previstan van a declarar unas 18 personas, entre testigos, Bomberos y Policías que intervinieron en el siniestro. "No sabemos qué va a pasar porque el médico de policía no le hizo los análisis de alcoholemia ni de droga, no cumplió con lo que le ordenó el fiscal o hizo algo por debajo de la mesa", dijo.

Bertozzi adelantó que la familia presentará una denuncia penal contra el profesional, ya que "se les ha hecho análisis hasta a mi hijo fallecido y al que quedó vivo no. Mi hijo no mató a nadie, no sé si es por ser humilde que se le hizo y para el otro, se desobedeció a la justicia".

Justicia Bryan Airton Tabossi.jpg Reclamaron justicia por los jóvenes de Tabossi fallecidos en choque en la Ruta 12. Foto: Nueva Zona

Intento de juicio abreviado

Las fechas de juicio llegan después de haber fracasado la posibilidad de un acuerdo judicial: "El abogado de él estuvo ofreciendo plata, y así hacer un Juicio Abreviado. No quiero plata, que vaya a la cárcel", afirmó la madre de las víctimas.

"No fue un accidente que mordiste la banquina o se te reventó un neumático, fue como sacar un revólver y matar a tres personas. Cruzó en doble línea a esa velocidad. Menos mal que estaba la cámara de la (estación de servicio) Puma, sino estaríamos peor", acotó Bertozzi.