Oncología: llevan un mensaje esperanzador en sus camisetas

Para conocer la idea que conjuga deporte y concientización oncológica, Diario UNO dialogó con la referente de Guerreras y Solidarias, Patricia Zair.

"La iniciativa surgió entre charlas y mates con las chicas de Newcom que somos siete y quisimos hacernos remeras nuevas. Entonces, María Cosso -que es la capitana- me preguntó que me parecía la idea de llevar el logo de Guerreras y Solidarias. Para mi como fundadora fue emocionante y un orgullo la propuesta", explicó Patricia.

El logo de Guerreras y Solidarias contiene todas las cintas de diferentes colores que simbolizan los distinos tipos de cáncer, así se imprimió en la espalda de las remeras. Mientras que en el frente, Jimena Faggiana -hija de una de las chicas que juega al Newcom- realizó un diseño destacando diferentes palabras: deporte, salud, amor, compartir y empatía.

El día del estreno de las camisetas fue el pasado sábado 17 de junio, en un torneo organizado por Las Gaviotas de Concepción del Uruguay.

Si bien el equipo de Newcom no forma parte del grupo Guerreras y Solidarias, el mensaje que llevan en sus remeras interpela a quienes comparten los torneos. "Los organizadores me llamaron, hablé y expliqué un poco sobre lo que es Guerreras y Solidarias, el objetivo que persigue y lo importante de hacernos conocidas para seguir recibiendo donaciones de tela (polar, jersey, algodón) y hacer más mantas y turbantes".

Sobre el equipo de Newcom, Patricia añadió: "Nuestro entrenador es Reinaldo Velázquez y de las siete que formamos el equipo, cuatro hemos pasado por cáncer, hay una chica que está en tratamiento en este momento y el sábado fue a jugar después de su quimio. Cada vez somos más fuertes, más unidas y compartimos amistad, deporte, compañerismo. Newcom es una disciplina para adultos mayores, es una adaptación del vóley, la pelota no se golpea sino que se atrapa y se lanza por arriba de la red".

El día del estreno de las remeras con el logo de Guerreras y Solidarias, también llevaron una adaptación de los turbantes que confecciona el grupo de oncología.

"Hicimos una variante a los turbantes de oncología, más angostos, tipo vinchas y los llevamos, porque hay mujeres que no se animan a usarlos por la interpelación de la mirada ajena y creo que aunque no estés pasando por el tratamiento está bueno ponernos cosas en la cabeza para generar empatía con quien las lleva porque está en tratamiento. Enseguida nos empezaron a pedir chicas de otros equipos, pero nosotras no vendemos, hacemos para donar", enfatizó Zair.

Las donaciones de Guerreras y Solidarias se envían a distintos hospitales, centros de salud y sanatorios de la provincia. Gualeguay, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Paraná han recibido mantas y turbantes, no sólo para pacientes mayores, sino también para niños que hacen quimioterapia.

Transitar el diagnóstico de cáncer, su tratamiento y los cuidados posteriores requieren de un equipo interdisciplinario que acompañe al paciente, además de la familia. En ese entorno de contensión los grupos (deportivos, sociales, culturales) son fundamentales para mantener el ánimo de quien se encuentra enfermo o en proceso de curación. Ocupar la mente en la realización de un deporte, en una charla de amigos, pintando, escribiendo o leyendo son pilares que deben fomentarse dentro de la oncología.

Por eso, además de la confección de mantas y turbantes, Guerreras y Solidarias organizó el grupo de acompañamiento oncológico "Hablemos de cáncer" que realiza charlas de prevención y concientización.

"Tratamos siempre de llevar un profesional, al último encuentro fueron las enfermeras de oncología del Hospital San Antonio de Gualeguay. En las charlas está siempre el deporte, hacer actividad fisica para la salud, los profesionales tocan ese tema y es muy importante, cuando estuve en tratamiento me ayudó, ya sea para mantenerme físicamente como para despejar la cabeza, hace bien", expresó.

Todas las iniciativas que lleva adelante Guerreras y Solidarias buscan abrigar el espíritu de los pacientes oncológicos, acompañar en el proceso de curación y también acercar un mensaje de prevención y detección temprana del cáncer para aumentar las posibilidades de vivir.