Vehículos que salen de Entre Ríos: el Túnel creció 0,32% y Victoria-Rosario aumentó 78%.

Entre 2011 y 2026, el tránsito de salida de Entre Ríos atravesó fuertes cambios, con picos, caídas y una recuperación tras la pandemia.

El movimiento de vehículos que sale de Entre Ríos permite reconstruir cómo cambió la circulación durante 15 años . La serie, que comienza en enero de 2011 y llega hasta abril de 2026, muestra períodos de crecimiento, retracciones y variaciones estacionales. Pero también registra un quiebre histórico: el desplome provocado por la pandemia en 2020.

Los datos corresponden a los vehículos que salen de la provincia a través del Túnel Subfluvial y del puente Victoria-Rosario y forman parte de un informe de la Dirección General de Estadística y Censos de Entre Ríos, elaborado con información del Departamento Contable de la Oficina de Rendición de Cuentas, al que pudo acceder UNO.

El tránsito de salida de Entre Ríos: 0,32% más en el Túnel y 78% en Victoria-Rosario

En estos años, los dos cruces tuvieron comportamientos diferentes. El Túnel Subfluvial mantuvo una circulación relativamente estable, generalmente entre 160.000 y 200.000 vehículos mensuales, salvo durante la pandemia. Victoria-Rosario, en cambio, tuvo una expansión mucho más marcada: comenzó la serie con poco más de 100.000 vehículos mensuales y llegó a superar los 250.000.

El inicio de la serie

En enero de 2011 salieron de Entre Ríos 167.347 vehículos por el Túnel y 107.834 por Victoria-Rosario. Febrero mostró una baja en ambos cruces, pero marzo volvió a marcar una recuperación, con 173.052 y 112.406 vehículos, respectivamente. Julio fue uno de los meses de mayor movimiento, con 179.702 vehículos por el túnel, un 13,12% más que en junio, y 96.454 por el puente, un 20,18% más.

Durante 2012, las oscilaciones fueron más marcadas en Victoria-Rosario. En enero registró 113.836 vehículos, un 24,82% más que en diciembre de 2011. En junio cayó a 72.447 y en julio saltó a 109.299, un incremento mensual del 50,87%. El Túnel también tuvo un fuerte repunte en julio: pasó de 164.252 a 188.578 vehículos, un 14,81% más.

La dinámica se mantuvo en 2013 y 2014, con un túnel más estable y un puente más variable. En enero de 2013 circularon 181.280 vehículos por el Túnel y 115.953 por Victoria-Rosario. En 2014, enero registró 184.938 y 108.065, respectivamente. Julio volvió a mostrar repuntes: ese año salieron 178.913 vehículos por el túnel y 91.690 por el puente.

El salto de Victoria-Rosario

En 2015 apareció uno de los primeros grandes picos del Túnel Subfluvial. En julio llegó a 203.211 vehículos, un 16,46% más que en junio. Victoria-Rosario también pasó de 83.685 a 102.112 vehículos en el mismo período, un aumento del 22,02%. Pero el gran salto del puente llegó en 2016: enero registró 236.658 vehículos, un 123,53% más que en diciembre de 2015.

Los años 2017 y 2018 consolidaron esa expansión. Victoria-Rosario alcanzó 241.222 vehículos en enero de 2017 y llegó a su máximo de la serie en enero de 2018, con 257.730. Ese registro fue un 139% superior al de enero de 2011. El Túnel, mientras tanto, mantuvo niveles elevados, con 196.579 vehículos en enero de 2018.

En 2019 el movimiento se mantuvo firme. El Túnel tuvo su máximo del año en julio, con 186.576 vehículos, mientras que Victoria-Rosario llegó a 234.041 en marzo y 207.849 en julio. Diciembre terminó con 172.991 vehículos por el túnel y 210.327 por el puente. Poco después, la pandemia modificó completamente el escenario.

El desplome de 2020

Marzo de 2020 marcó el comienzo del derrumbe debido a la pandemia del coronavirus. El Túnel pasó de 185.361 vehículos en febrero a 109.319 en marzo, una caída del 41,02%. Victoria-Rosario cayó de 204.883 a 108.723, un 46,93% menos. En abril se alcanzó el piso de toda la serie: apenas 40.598 vehículos por el Túnel y cero por Victoria-Rosario.

La recuperación fue gradual. En mayo de 2020 el túnel registró 58.674 vehículos y el puente 30.414. En junio fueron 69.655 y 71.570. Para diciembre, el movimiento había vuelto a crecer hasta 127.482 vehículos por el túnel y 132.776 por Victoria-Rosario.

La recuperación

El 2021 estuvo marcado por fuertes rebotes. En mayo el Túnel registró 91.640 vehículos y el puente 103.975, pero en julio ambos volvieron a crecer con fuerza: 144.319 y 153.967, respectivamente. Hacia diciembre, los registros se acercaban nuevamente a los niveles habituales, con 176.777 vehículos por el túnel y 173.895 por Victoria-Rosario.

A partir de 2022 se consolidó la recuperación. En febrero hubo 178.687 vehículos por el Túnel y 193.169 por el puente. Julio volvió a ser un mes de fuerte movimiento, con 199.686 y 178.213. En 2023, enero registró 197.104 vehículos por el túnel y 210.134 por Victoria-Rosario, mientras que julio volvió a superar los 200.000 en el Túnel, con 200.305.

El corte de 2024

El año 2024 marca un punto de corte para Victoria-Rosario. El informe registra 192.049 vehículos en enero, un 17,38% más que en diciembre de 2023, pero desde febrero ya no aparecen datos para ese cruce. Por eso, no es posible determinar cómo evolucionó hasta abril de 2026. El Túnel, en cambio, tiene información completa: cerró 2024 con 170.083 vehículos mensuales.

Durante 2025, el Túnel mantuvo una circulación estable. Enero registró 184.788 vehículos, octubre 180.214 y diciembre 168.547. En los primeros cuatro meses de 2026, el movimiento fue de 176.738 vehículos en enero, 174.059 en febrero, 176.079 en marzo y 167.876 en abril, último dato disponible. La variación mensual de abril fue de -4,66%.

Los meses fuertes

Uno de los patrones más visibles de la serie aparece en julio, cuando habitualmente se producen repuntes de circulación. Ocurrió en 2015, cuando el Túnel pasó de 174.497 a 203.211 vehículos; en 2018, de 168.230 a 190.038; en 2022, de 172.631 a 199.686; y en 2023, de 179.479 a 200.305. La estacionalidad aparece así como una de las constantes del movimiento vehicular.

Dos historias diferentes

El balance de los datos muestra dos historias diferentes. En el Túnel Subfluvial, entre enero de 2011 y abril de 2026, el movimiento pasó de 167.347 a 167.876 vehículos. Son 529 vehículos más, equivalentes a un crecimiento de apenas 0,32%. Es decir, pese a las fuertes oscilaciones y al derrumbe de 2020, el nivel de circulación mensual se mantuvo prácticamente estable en el largo plazo.

En Victoria-Rosario, en cambio, la expansión fue mucho más marcada. El cruce pasó de 107.834 vehículos en enero de 2011 a 192.049 en enero de 2024, último dato disponible. La diferencia representa un crecimiento del 78,1%. Además, el máximo de 257.730 vehículos alcanzado en enero de 2018 significó un aumento del 139% respecto del comienzo de la serie.

Así, los 15 años de registros muestran que no hubo un crecimiento uniforme del tránsito de salida de Entre Ríos. El Túnel Subfluvial prácticamente mantuvo su nivel de circulación en el largo plazo, mientras que Victoria-Rosario tuvo una expansión mucho más importante. La pandemia provocó el mayor quiebre de la serie, pero la recuperación posterior permitió que ambos cruces volvieran a niveles cercanos a los registrados antes de 2020. En abril de 2026, el último dato disponible para el Túnel muestra 167.876 vehículos saliendo de Entre Ríos hacia Santa Fe.