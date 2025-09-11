UTA levantó el paro de colectivos en Paraná y se normaliza el servicio

Uno Entre Rios | La Provincia | UTA

La UTA definió levantar el paro de colectivos en Paraná tras una semana de conflicto. La decisión fue tras el pago del 25% del sueldo adeudado a los choferes

11 de septiembre 2025 · 15:58hs
El servicio de colectivos se reanudó pasadas las 13.30 de este jueves

Foto: UNO/Gonzalo Núñez

El servicio de colectivos se reanudó pasadas las 13.30 de este jueves

La empresa Buses Paraná finalmente depositó este jueves la dueda que mantiene con los choferes y la Unión Tranviarios Automotor (UTA) levantó el paro de colectivos, tras una semana de conflicto e interrupción del servicio en la capital provincial.

La decisión fue tras la cancelación del 25% restante que la empresa aún no había pagado.

El Gobierno de la Provincia aportó $192 millones para destrabar el conflicto

Se normalizó el servicio de colectivos en Paraná.

En este marco, los empresarios de Buses Paraná lograron pagar el total del salario a raíz de la transferencia realizada por el gobierno provincial en el marco del programa de subsidio a la demanda que impulsa la administración de Rogelio Frigerio. El pago que hizo la provincia corresponde al mes de agosto.

Colectivo.jpeg

Provincia aportó 192 millones de pesos

La cancelación de la deuda se había demorado a raíz de que recién el viernes pasado se firmó el convenio entre el Municipio y la provincia a través del cual se subsidia directamente al pasajero en Paraná y todas las ciudades entrerrianas que tienen transporte urbano.

Los subsidios son destinados a estudiantes de nivel primario, secundario, terciario/universitario y a docentes. Desde el gobierno informaron que la cifra asciende a 192 millones de pesos y que destacaron que esta transferencia fue la que destrabó el conflicto.

Desde la Secretaría de Transporte se aclaró que la situación actual no afectó al servicio del área metropolitana.

UTA confirmó la reanudación del servicio

El servicio urbano de colectivos en Paraná comenzó a normalizarse este jueves, pasadas las 13.30, luego de que las empresas ERSA y Transporte Mariano Moreno completaran el pago de los salarios a los choferes. Así lo confirmó a Elonce el secretario general de UTA Entre Ríos, Juan José Britos.

colectivo UTA paro Transporte urbano de pasajeros.JPG

Una semana sin colectivos

La medida de fuerza comenzó el viernes a la medianoche porque los trabajadores habían recibido solo el 50% de los sueldos de agosto. El martes se realizó una reunión entre autoridades provinciales y representantes de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) que concluyó sin propuestas concretas. Luego se conoció que se les había depositado un 25% del sueldo del mes pasado. Con ese monto completaron un 75% y aún les restaba cobrar el 25%, por lo que la huelga se sostuvo.

La Municipalidad de Paraná había intimado el martes a las empresas Transporte Mariano Moreno S.R.L., ERSA Urbano S.A. y Buses Paraná a cumplir con el contrato de concesión y restituir de manera inmediata el servicio de transporte urbano de pasajeros en la ciudad, luego de los procesos administrativos correspondientes y tras cinco días sin servicio.

UTA paro Colectivos Paraná
