La Municipalidad de Paraná finalizó trabajos en el caño maestro de Rondeau y Circunvalación

Desde la Municipalidad de Paraná se informó que culminó el recambio de 12 metros de cañería en Circunvalación y Rondeau. El agua se restablecerá paulatinamente.

11 de septiembre 2025 · 16:43hs
La Municipalidad de Paraná ejecutó este jueves la obra planificada sobre el acueducto de impulsión de 750 milímetros, que transporta el suministro potabilizado desde la planta Echeverría, hasta el centro de distribución Ramírez.

Las labores de la Municipalidad de Paraná

Las tareas formaron parte de un plan de acciones complementarias incluyen la construcción de un conducto pluvial paralelo a la cañería de agua, relleno y la estabilización del terreno, para finalmente proceder a la repavimentación de ese tramo de calle Rondeau.

“Era importante renovar este tramo del caño para garantizar un mejor servicio”, señaló Rodrigo Cabrera, subsecretario de Obras Sanitarias, quien destacó “la labor que desarrolla el personal municipal especializado en estas intervenciones”.

Durante la jornada, una gran parte de la ciudad estuvo afectada por la falta de agua o la baja presión.

Tras la finalización de las tareas, el funcionario manifestó que “la recuperación del servicio será progresiva durante la noche y madrugada, y se normalizaría en el transcurso del día viernes”.

A partir de esto es que se recomienda a los usuarios de esas zonas, que realicen un uso racional del agua almacenada en sus tanques de reservas domiciliarios, que permiten contar con el suministro para las actividades esenciales del hogar.

