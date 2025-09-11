Uno Entre Rios | El País | dólar mayorista

El dólar mayorista quedó a solo 2,8% del techo de la banda: a cuánto cotizó

La divisa norteamericana acumula una suba de $77 en lo que va de la semana y cerró en un nuevo récord nominal histórico. El dólar mayorista rozó los $1.450.

11 de septiembre 2025 · 17:30hs
El dólar mayorista quedó a solo 2

El dólar mayorista quedó a solo 2,8% del techo de la banda.

El dólar rozó los $1.450 en el Banco Nación este jueves y en el segmento mayorista cerró a $1.432, para quedar a solo 2,8% del techo de la banda. Si bien la presión fue mucho más visible el lunes, cuando saltó $54, la misma continuó en menor durante las ruedas posteriores.

El comportamiento del dólar mayorista

La divisa mayorista acumula cuatro jornadas consecutivas al alza y acumula una suba semanal del 5,7% ($77) desde la inapelable derrota del Gobierno elecciones legislativas en la Provincia de Buenos Aires. El volumen operado de contado llegó a casi u$s404 millones.

Preocupa la situación de los docentes

Día del Maestro: Argentina se ubica entre los últimos puestos en el Índice Global de Estatus Docente

Los gremios docentes y no docentes convocaron al paro para el próximo viernes en todas las universidades del país. Harán una nueva Marcha Federal Educativa

Docentes y no docentes universitarios, van al paro en rechazo al veto de Javier Milei 

Por su parte, el dólar minorista cerró a $1.393,45 para la compra y a $1.445,43 para la venta en el promedio de las entidades financieras que publica el Banco Central (BCRA). En tanto, en el Banco Nación, el billete finalizó la jornada a $1.395 para la compra y $1.445 para la venta.

El resto de los dólares

El dólar blue cerró a $1.400 para la venta, por su parte, el dólar MEP subió a $1.437,68 y la brecha contra el mayorista es de 0,4%. En tanto que el dólar Contado con Liquidación (CCL) pierde terreno y opera a $1.444,08, por lo cual la brecha es de 0,8%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.878,5, mientras que el dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.437,97.

Los diez argentinos que fueron deportados desde Estados Unidos arribaron esta madrugada al país, a raíz del operativo de deportación de inmigrantes ilegales.Foto Ilustrativa 

El vuelo con argentinos deportados por Estados Unidos llegó hoy a Ezeiza

el renaper habilito nuevas vias para verificar pasaportes defectuosos

El Renaper habilitó nuevas vías para verificar pasaportes defectuosos

Milei vetó la Ley que beneficiaba a los trabajadores del Hospital Garrahan y a todo el sector de salud pediátrica.

Milei también vetó la Ley de Emergencia en Pediatría

Un rosarino acertó los números de La Revancha del Quini 6 y ganó más de $1.034.000.000.

Quini 6: hay un nuevo millonario en Argentina

La Federación Entrerriana de Hockey inició con el pie derecho

La Conmebol mudó la final de la Copa Sudamericana

Palmeiras presentó su último refuerzo antes del duelo con River por la Copa Libertadores

La Federación Entrerriana de Hockey inició con el pie derecho

La Conmebol mudó la final de la Copa Sudamericana

Palmeiras presentó su último refuerzo antes del duelo con River por la Copa Libertadores

El Torneo Regional del Litoral cambiará de formato en 2026

Fatal accidente en la Autovía 14: un hombre de 72 años perdió la vida

Fatal accidente en la Autovía 14: un hombre de 72 años perdió la vida

Chatarrería: ordenaron relevamiento de residuos y su embargo

Christe pidió volver a la domiciliaria y denunció una "emboscada" judicial y mediática

San Salvador: sofocaron incendio en un molino

La Paz: una familia atacó la vivienda de una mujer y secuestraron todo tipo de armas

La Federación Entrerriana de Hockey inició con el pie derecho

Wenceslao Mansilla peleará este viernes en el Club Paracao

El Torneo Regional del Litoral cambiará de formato en 2026

La Conmebol mudó la final de la Copa Sudamericana

Palmeiras presentó su último refuerzo antes del duelo con River por la Copa Libertadores

La Municipalidad de Paraná finalizó trabajos en el caño maestro de Rondeau y Circunvalación

UTA levantó el paro de colectivos en Paraná y se normaliza el servicio

Rogelio Frigerio en las primeras reuniones  convocadas por Lisandro Catalán

Gualeguaychú inicia este mes el control de calidad de aire

Paraná: UTA levantará el paro de colectivos

