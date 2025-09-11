El dólar mayorista quedó a solo 2,8% del techo de la banda: a cuánto cotizó

La divisa norteamericana acumula una suba de $77 en lo que va de la semana y cerró en un nuevo récord nominal histórico. El dólar mayorista rozó los $1.450.

El dólar rozó los $1.450 en el Banco Nación este jueves y en el segmento mayorista cerró a $1.432, para quedar a solo 2,8% del techo de la banda. Si bien la presión fue mucho más visible el lunes, cuando saltó $54, la misma continuó en menor durante las ruedas posteriores.

La divisa mayorista acumula cuatro jornadas consecutivas al alza y acumula una suba semanal del 5,7% ($77) desde la inapelable derrota del Gobierno elecciones legislativas en la Provincia de Buenos Aires. El volumen operado de contado llegó a casi u$s404 millones.

Por su parte, el dólar minorista cerró a $1.393,45 para la compra y a $1.445,43 para la venta en el promedio de las entidades financieras que publica el Banco Central (BCRA). En tanto, en el Banco Nación, el billete finalizó la jornada a $1.395 para la compra y $1.445 para la venta.

El resto de los dólares

El dólar blue cerró a $1.400 para la venta, por su parte, el dólar MEP subió a $1.437,68 y la brecha contra el mayorista es de 0,4%. En tanto que el dólar Contado con Liquidación (CCL) pierde terreno y opera a $1.444,08, por lo cual la brecha es de 0,8%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.878,5, mientras que el dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.437,97.