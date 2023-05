Urribarri valoró el mensaje ordenador de Cristina Kirchner

Invitado por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner , el ex gobernador Sergio Urribarri participó este jueves del acto en Plaza de Mayo a 20 años de la asunción de Néstor Kirchner. “Cristina volvió a insistir con el diseño de un programa de gobierno y reiteró un claro mensaje de trasvasamiento generacional: que nuevos cuadros tomen la posta”, expresó.

“Cristina volvió a insistir con el diseño de un programa de gobierno que la Argentina necesita imperiosamente. Es la tarea a la que estamos abocados cada uno en su territorio para repensar el diseño institucional de nuestro país y nuestras provincias y renovar el pacto democrático”, continuó el ex mandatario.

“A ese programa de gobierno debemos diseñarlo entre todos y todas. Sabemos cómo hacerlo y sabemos que se puede hacer porque, como dijo Cristina, ya lo hicimos. Y a ese programa deben ejecutarlo los y las dirigentes que se incorporaron a la política con el kirchnerismo. Cristina nos volvió a dar un claro mensaje de trasvasamiento generacional: que nuevos cuadros tomen la posta”, sintetizó Urribarri.

Cristina no dio el Sí pero mostró a los presidenciables

Finalmente, el ex mandatario coincidió con la vicepresidenta en que “lo que viene no es tarea de una persona, sino que es una tarea militante” y parafraseó: “Somos del pueblo, de ahí no nos movemos y el amor de la militancia nos sostiene en pie”.