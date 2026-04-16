Uno Entre Rios | La Provincia | UPCN

UPCN Entre Ríos se movilizará el 30 de abril

El gremio que nuclea a los trabajadores estatales, UPCN, se movilziará el 30 de abril en el marco del Día del Trabajador.

16 de abril 2026 · 14:19hs
UPCN Entre Ríos se movilizará el 30 de abril

Foto UNO/Juan Ignacio Pereira

UPCN Entre Ríos se movilizará el 30 de abril

La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) se movilizará en una marcha convocada por el Consejo General del Trabajo (CGT) en Buenos Aires, con concentración en Plaza de Mayo. Se prevé que la jornada sea multitudinaria y que "exprese el significado profundo que tiene el 1° de mayo, Día del Trabajador, de reivindicación y defensa de la clase obrera".

“Estamos preparándonos para la marcha, que entendemos va a ser masiva y va a poner de manifiesto el cansancio y hastío que tienen los compañeros frente al ajuste salvaje de este gobierno nacional, que no da tregua y sigue aplicando medidas que destruyen los puestos laborales y profundizan la caída del poder adquisitivo”, señaló el Secretario General de UPCN Entre Ríos, José Ángel Allende.

Bomberos Voluntarios realizaron más de 3.300 intervenciones en Entre Ríos durante 2025.

Bomberos Voluntarios de Entre Ríos reclaman fondos nacionales

Nacieron trillizos en el hospital Masvernat de Concordia

Nacieron trillizos en el hospital Masvernat de Concordia

LEER MÁS: José Allende: "Coincidimos en que el objetivo es que la Caja de Jubilaciones sea viable por mucho más tiempo"

“En un contexto de crecimiento del desempleo y de aumento sostenido del costo de la canasta básica, los trabajadores no llegan a fin de mes. Y esa realidad empuja a muchas familias al endeudamiento incluso para alimentarse, llevándolas a una situación límite que ya no se puede sostener más”, advirtió.

Ajuste a los trabajadores

El dirigente sindical señaló que esta situación impacta con especial crudeza en el sector estatal, donde “el ajuste no sólo recae sobre los trabajadores, sino también sobre el mismo Estado, que se ve debilitado en su rol esencial de garantizar derechos”.

El Secretario General de UPCN Entre Ríos ratificó que “la defensa del Estado es una bandera irrenunciable del movimiento obrero organizado”. En ese orden aseveró: “No vamos a permitir que se avasallen derechos ni que se vulneren las condiciones de dignidad del pueblo trabajador por decisiones políticas que sólo benefician a unos pocos”.

En ese marco, Allende convocó a fortalecer la unidad: “La lucha tiene que ser organizada, colectiva y convocarnos al conjunto de los trabajadores, porque la política que lleva adelante el gobierno nacional nos pega a todos”.

“El 30 de abril tenemos que hacer sentir la fuerza del movimiento obrero, recuperar la calle y revitalizar la movilización como un instrumento de expresión democrática del profundo malestar que viven las familias trabajadoras en todo el país”, subrayó por último.

UPCN Movilización CGT Día del Trabajador trabajadores
Noticias relacionadas
Provincia apelará el fallo sobre el basural de Colón

Provincia apelará el fallo sobre el basural de Colón

El río bajó y complica la pesca

Entre Ríos impone nuevas restricciones a la pesca en el río Paraná

La empresa avícola Granja Tres Arroyos acordó con sindicatos reducción de la jornada laboral y de salarios en sus principales plantas para evitar despidos

Granja Tres Arroyos recortó sueldos y jornadas laborales

Este jueves, docentes de Agmer protestarán contra el ajuste, la reforma jubilatoria y por la situación salarial del sector.

Docentes de Agmer se manifestarán contra el ajuste y la Reforma Previsional

Ver comentarios

Lo último

La fulminante frase con la que Florentino Pérez calificó la eliminación del Real Madrid

La fulminante frase con la que Florentino Pérez calificó la eliminación del Real Madrid

River pierde a Fausto Vera y a Juanfer Quintero para el Superclásico

River pierde a Fausto Vera y a Juanfer Quintero para el Superclásico

Bomberos Voluntarios de Entre Ríos reclaman fondos nacionales

Bomberos Voluntarios de Entre Ríos reclaman fondos nacionales

Ultimo Momento
La fulminante frase con la que Florentino Pérez calificó la eliminación del Real Madrid

La fulminante frase con la que Florentino Pérez calificó la eliminación del Real Madrid

River pierde a Fausto Vera y a Juanfer Quintero para el Superclásico

River pierde a Fausto Vera y a Juanfer Quintero para el Superclásico

Bomberos Voluntarios de Entre Ríos reclaman fondos nacionales

Bomberos Voluntarios de Entre Ríos reclaman fondos nacionales

Nacieron trillizos en el hospital Masvernat de Concordia

Nacieron trillizos en el hospital Masvernat de Concordia

Provincia apelará el fallo sobre el basural de Colón

Provincia apelará el fallo sobre el basural de Colón

Policiales
Incendio en el Hospital Masvernat de Concordia: sin heridos y con daños materiales

Incendio en el Hospital Masvernat de Concordia: sin heridos y con daños materiales

Bovril: detuvieron a un hombre que le propinó una golpiza a su ex

Bovril: detuvieron a un hombre que le propinó una golpiza a su ex

Gualeguaychú: harán una autopsia a interno fallecido en la UP9

Gualeguaychú: harán una autopsia a interno fallecido en la UP9

Kathaleya: con límites al periodismo, se realiza el segundo día del juicio contra los padres de la beba

Kathaleya: con límites al periodismo, se realiza el segundo día del juicio contra los padres de la beba

Camioneta robada en Buenos Aires fue hallada en Concordia

Camioneta robada en Buenos Aires fue hallada en Concordia

Ovación
Liga Argentina: Central Entrerriano y La Unión abren sus series de octavos de final

Liga Argentina: Central Entrerriano y La Unión abren sus series de octavos de final

River pierde a Fausto Vera y a Juanfer Quintero para el Superclásico

River pierde a Fausto Vera y a Juanfer Quintero para el Superclásico

Los paranaenses Gustavo Ferreyra y Emanuel López se destacaron en Brasil

Los paranaenses Gustavo Ferreyra y Emanuel López se destacaron en Brasil

La fulminante frase con la que Florentino Pérez calificó la eliminación del Real Madrid

La fulminante frase con la que Florentino Pérez calificó la eliminación del Real Madrid

Nicolás Bonelli con la ilusión de correr ante su gente

Nicolás Bonelli con la ilusión de correr ante su gente

La provincia
Bomberos Voluntarios de Entre Ríos reclaman fondos nacionales

Bomberos Voluntarios de Entre Ríos reclaman fondos nacionales

Nacieron trillizos en el hospital Masvernat de Concordia

Nacieron trillizos en el hospital Masvernat de Concordia

Provincia apelará el fallo sobre el basural de Colón

Provincia apelará el fallo sobre el basural de Colón

Entre Ríos impone nuevas restricciones a la pesca en el río Paraná

Entre Ríos impone nuevas restricciones a la pesca en el río Paraná

UPCN Entre Ríos se movilizará el 30 de abril

UPCN Entre Ríos se movilizará el 30 de abril

Dejanos tu comentario