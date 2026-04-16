UPCN Entre Ríos se movilizará el 30 de abril

El gremio que nuclea a los trabajadores estatales, UPCN, se movilziará el 30 de abril en el marco del Día del Trabajador.

La Unión del Personal Civil de la Nación ( UPCN ) se movilizará en una marcha convocada por el Consejo General del Trabajo (CGT) en Buenos Aires, con concentración en Plaza de Mayo. Se prevé que la jornada sea multitudinaria y que "exprese el significado profundo que tiene el 1° de mayo, Día del Trabajador, de reivindicación y defensa de la clase obrera".

“Estamos preparándonos para la marcha, que entendemos va a ser masiva y va a poner de manifiesto el cansancio y hastío que tienen los compañeros frente al ajuste salvaje de este gobierno nacional, que no da tregua y sigue aplicando medidas que destruyen los puestos laborales y profundizan la caída del poder adquisitivo”, señaló el Secretario General de UPCN Entre Ríos, José Ángel Allende.

“En un contexto de crecimiento del desempleo y de aumento sostenido del costo de la canasta básica, los trabajadores no llegan a fin de mes. Y esa realidad empuja a muchas familias al endeudamiento incluso para alimentarse, llevándolas a una situación límite que ya no se puede sostener más”, advirtió.

Ajuste a los trabajadores

El dirigente sindical señaló que esta situación impacta con especial crudeza en el sector estatal, donde “el ajuste no sólo recae sobre los trabajadores, sino también sobre el mismo Estado, que se ve debilitado en su rol esencial de garantizar derechos”.

El Secretario General de UPCN Entre Ríos ratificó que “la defensa del Estado es una bandera irrenunciable del movimiento obrero organizado”. En ese orden aseveró: “No vamos a permitir que se avasallen derechos ni que se vulneren las condiciones de dignidad del pueblo trabajador por decisiones políticas que sólo benefician a unos pocos”.

En ese marco, Allende convocó a fortalecer la unidad: “La lucha tiene que ser organizada, colectiva y convocarnos al conjunto de los trabajadores, porque la política que lleva adelante el gobierno nacional nos pega a todos”.

“El 30 de abril tenemos que hacer sentir la fuerza del movimiento obrero, recuperar la calle y revitalizar la movilización como un instrumento de expresión democrática del profundo malestar que viven las familias trabajadoras en todo el país”, subrayó por último.