Fabián Boleas: gestión y proyección en la economía provincial “Fue un año de mucho esfuerzo, pero con objetivos cumplido", aseguró Fabián Boleas, ministro de Economía 28 de diciembre 2025 · 12:27hs

Fabián Boleas, ministro de Economía

Fabián Boleas fue uno de los protagonistas del año en la gestión provincial. Como ministro de Economía de Entre Ríos, tuvo a su cargo un período atravesado por decisiones complejas, un fuerte trabajo de ordenamiento y la necesidad de sostener el funcionamiento del Estado en un contexto económico desafiante.

Durante 2025, la cartera económica avanzó en ejes centrales definidos por el gobernador Rogelio Frigerio, entre ellos la reducción de la presión impositiva, el cumplimiento de los compromisos asumidos y el acompañamiento al sector privado como motor para la generación de empleo genuino.

Fabián Boleas Desde el inicio de la gestión, el foco estuvo puesto en una administración responsable y en el equilibrio fiscal. En ese marco, Boleas destacó que, pese a las dificultades atravesadas, el balance del año es positivo y deja bases claras para el futuro. Con la mirada puesta en 2026, el ministro remarcó la importancia de sostener el rumbo trazado y profundizar el trabajo articulado.