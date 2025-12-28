Uno Entre Rios | La Provincia | Rosario Romero

Rosario Romero: Obras y mirada humana desde el Municipio

Rosario Romero estuvo en los destacados UNo 2025, agradeció por el presente y valoró el crecimiento sostenido de Paraná, marcado por una planificación

28 de diciembre 2025 · 10:52hs
La intendenta de Paraná, Rosario Romero fue una de las personalidades destacadas por UNO Entre Ríos este 2025.

El cierre de 2025 encuentra a la Municipalidad de Paraná transitando un período de consolidación, con avances visibles en obras, administración y presencia territorial.

Romero valoró el crecimiento sostenido del último año, marcado por una planificación que permitió ejecutar proyectos en un contexto nacional adverso para la obra pública. La intendenta remarcó la optimización del presupuesto, la conformación de equipos técnicos y la continuidad de intervenciones urbanas como ejes de una gestión que prioriza resultados concretos.

En paralelo, subrayó el perfil humano del gobierno local, con fuerte presencia en defensa civil, comedores, merenderos y sectores vulnerables, entendiendo a la política pública como una herramienta integral. De cara a 2026, anticipó objetivos estratégicos: finalizar el acceso por Ruta 12, avanzar con el parque solar que posicionará a Paraná como referente en energía alternativa y completar saneamientos hídricos.

