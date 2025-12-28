Uno Entre Rios | Economia | Benicio Castillo

Benicio Castillo: siete décadas de continuidad

Benicio Castillo, titular de Pastas La Bianca, empresa con más de 70 años de historia, fue reconocido como una de las personalidades destacadas de Diario UNO

28 de diciembre 2025 · 14:23hs
Benicio Castillo, titular de Pastas La Bianca, empresa con más de 70 años de historia, fue reconocido como una de las personalidades destacadas de Diario UNO 2025.

En diálogo con UNO, definió el año laboral como positivo, en línea con los mejores registros de los últimos tiempos. Señaló que los resultados no llegan de manera automática y remarcó la necesidad de sostener el trabajo cotidiano para atravesar un contexto económico cambiante.

Irina Hergert: Buscamos profundizar en los productos congelados

Irina Hergert: "Buscamos profundizar en los productos congelados"

Lautaro Bourdin y Sebastián Bourdin

Reconocimiento al crecimiento industrial de Petropack

Benicio Castillo

Al referirse al reconocimiento, Castillo lo vinculó con una vida dedicada al trabajo y a la continuidad de una firma que logró sostenerse en el tiempo. De cara al próximo año, anticipó una estrategia prudente, basada en financiamiento propio, con mejoras graduales en tecnología y procesos, sin grandes inversiones. “Esta es una economía nueva”, explicó, y destacó la importancia de evaluar cada paso antes de asumir decisiones de riesgo.

Benicio Castillo La Bianca Destacados UNO 2025
