Reconocimiento al crecimiento industrial de Petropack Lautaro Bourdin y Sebastián Bourdin, directores de Petropack, fueron distinguidos por el inicio de la construcción de su quinta planta 28 de diciembre 2025 · 14:22hs

Lautaro Bourdin y Sebastián Bourdin

Lautaro Bourdin y Sebastián Bourdin, directores de Petropack, fueron distinguidos como personalidades destacadas de Diario UNO 2025 tras un año clave para la empresa, marcado por el inicio de la construcción de su quinta planta.

Reconocimiento al crecimiento industrial de Petropack En diálogo con UNO, señalaron que la decisión de realizar la inversión en el país apunta a incorporar tecnología de última generación y a producir localmente envases que hasta ahora se fabricaban en el exterior, con foco en la innovación como eje central del negocio. Sobre el reconocimiento, ambos lo definieron como un orgullo y una valoración al trabajo cotidiano.

Lautaro Bourdin y Sebastián Bourdin De cara a 2026, anticiparon la inauguración de la nueva planta en Paraná, con una inversión cercana a los 15 millones de dólares, la ampliación de mercados y la generación de alrededor de 100 nuevos puestos de trabajo, en un proceso de crecimiento que contempla tanto el mercado interno como el externo.