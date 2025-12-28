Uno Entre Rios | La Provincia | Ruta 14

Demolieron las cabinas del peaje de Yeruá en ruta 14

Un total de cinco cabinas fueron derribadas en la estación de Peaje Yeruá en ruta 14 a la altura de Concordia. Podrían instalarse cabinas de Telepeaje.

28 de diciembre 2025 · 12:58hs
Las cabinas se demolieron en los últimos días y podrían ser reemplazdas por Telepeaje para la nueva concesión.

Las cabinas de la Estación de Peaje Yeruá, ubicada sobre la Ruta 14 a la altura del departamento Concordia, comenzaron a ser demolidas el viernes y los trabajos continuaron el sábado. Cabe destacar que una de las cabinas había quedado visiblemente dañadas tras un incidente con un rodado.

Según se pudo observar, un total de cinco cabinas fueron completamente derribadas, quedando únicamente una en pie. Las imágenes del lugar muestran cómo las máquinas avanzaron sobre las instalaciones que durante años formaron parte del sistema de cobro en ese corredor vial estratégico del litoral argentino.

Sin cabinas en el peaje de ruta 14.

Las versiones en el peaje de Concordia

De acuerdo a versiones extraoficiales recogidas en el lugar, en el sitio podrían instalarse en el futuro cabinas de Telepeaje. Sin embargo, hasta el momento no se informaron plazos concretos para una eventual reanudación del cobro del peaje ni precisiones sobre cómo se instrumentará el sistema, consignó Diario Río Uruguay.

En paralelo, también persiste la incertidumbre respecto a la reorganización del mantenimiento, los servicios viales y la operatividad general de la Ruta 14, luego de que el Gobierno Nacional adjudicara la concesión a la empresa Autovía Construcciones y Servicios S.A. Por ahora, no hubo comunicaciones oficiales que aclaren cómo será la transición ni qué cambios se implementarán en el corto plazo.

