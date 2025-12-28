Defensa Civil, 24 horas al servicio de la comunidad paranaense

Este año fue la primera vez que se conformó un equipo especializado de Defensa Civil para trabajar en desastres naturales, como en Bahia Blanca.

El coordinador de Defensa Civil de Paraná, Lucas García, fue seleccionado por su representación en la gran labor que llevaron adelante en conjunto con otras entidades, en las inundaciones que azotaron este año a Bahía Blanca. Este año, UNO decidió reconocerlo como entrerriano destacado.

El trabajo mancomunado con el Municipio ha permitido que durante el 2025 Defensa Civil demuestre el gran recurso humano con el que cuenta. Fue la primera vez que se conformó un equipo especializado en búsqueda y rescate para trabajar en este tipo de casos en otras localidades.

Sin embargo, García resaltó el excelente desempeño de su grupo de trabajo en el día a día con las inundaciones, abnegaciones, incendios y demás situaciones que lo mantienen “24 horas con el celular en la mano”, como expresó durante la jornada. “Quiero agradecer a personas como el guardavidas Guillermo Barzola que formaron parte”.

Equipo de rescate en Bahia Blanca

Viajaron hacia la ciudad bonaerense Lucas García, coordinador de Defensa Civil Municipal y bombero voluntario; Jonathan Dekimpe, empleado municipal y reserva del Ejército Argentino, y Guillermo Barzola, guardavidas. Los especialistas estuvieron a disposición de las labores requeridas por unos días para brindar sus servicios.

El 7 de marzo, Bahía Blanca, a 630 kilómetros de la capital argentina, fue azotada por uno de los peores temporales de su historia: en 12 horas cayeron más de 300 milímetros de agua, equivalente a las precipitaciones de cuatro meses. A su paso, la inundación arrasó viaductos, puentes, rutas y viviendas. Miles de familias perdieron sus pertenencias, sepultadas bajo el agua y el barro.