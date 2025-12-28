Mauro Bedendo: un año bisagra para el cine entrerriano El director de cine Mauro Bedendo fue distinguido como una de las personalidades destacadas de Diario UNO 2025 28 de diciembre 2025 · 14:15hs

El director de cine Mauro Bedendo fue distinguido como una de las personalidades destacadas de UNO 2025, tras un año atravesado por el preestreno de La Emboscada, película filmada en Paraná y Villa Urquiza y desarrollada a lo largo de tres años.

Mauro Bedendo: un año bisagra para el cine entrerriano En diálogo con UNO, definió este período como “un año bisagra”, en un contexto desafiante para la producción audiovisual, especialmente fuera de los grandes centros del país.

la emboscada villa urquiza.jpg Al referirse al reconocimiento, Bedendo destacó el trabajo colectivo detrás del film, que reunió a más de 60 actores entrerrianos y entre 30 y 40 técnicos, conformando un equipo cercano a las 100 personas. De cara al próximo año, anticipó el estreno oficial de la película y el inicio de la preproducción de un nuevo proyecto, con el objetivo de seguir fortaleciendo un cine entrerriano, independiente y federal, apoyado en el acompañamiento de productores y del público local. LEER MÁS: El FICER reunió a más de 800 espectadores para ver "Emboscada"