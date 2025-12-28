Uno Entre Rios | Economia | Irina Hergert

Irina Hergert: "Buscamos profundizar en los productos congelados"

La empresa Granalier, gerenciada por Irina Hergert, busca crecer en la producción de congelados y en mejorar las maquinarias para seguir creciendo.

28 de diciembre 2025 · 14:34hs
Irina Hergert es la gerente administrativa de Granalier, empresa familiar de la cadena porcina que crece y se expande en Estación Camps y en Paraná. Reconocida como una de las entrerrianas destacadas de UNO, dialogó sobre los próximos desafíos que tendrá para el 2026.

Irina Hergert es la gerente administrativa de Granalier, empresa familiar de la cadena porcina que crece y se expande en Estación Camps y en Paraná. Reconocida como una de las entrerrianas destacadas, dialogó sobre los próximos desafíos que tendrá para el 2026. Con mucho orgullo agradece la convocatoria especial por UNO y agrega que tuvieron un excelente año en Granalier ya que pudieron invertir en maquinaria y en productos congelados.

Irina Hergert

Granalier

En junio cumplieron dos décadas de historia en Granalier (Granja Alimentaria Entre Ríos). Con un decidido plan de crecimiento que siguen poniendo en marcha, con ambición y cautela. La estrategia se focaliza en cada eslabón de la cadena, que les permitirá expandirse en volumen y calidad de los diferentes cortes y productos elaborados que ofrecen al público. La empresa se encuentra radicada en el pequeño pueblo de Estación Camps, en el departamento Diamante.

Irina Hergert Congelados Granalier Destacados UNO 2025
