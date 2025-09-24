Un buen motivo para brindar: Entre Ríos cuenta con nuevos enólogos habilitados por el INV

En Entre Ríos se afianza la producción vitivinícola y crece una propuesta académica vinculada. Los egresados podrán ejercer ahora con reconocimiento oficial

La tecnicatura en Enología y Fruticultura forma profesionales que le aportan también un valor a la actividad turística que se gestó de la mano de los viñedos entrerrianos en estos últimos tiempos.

Mientras en Entre Ríos se intensifica la producción vitivinícola, también crece una propuesta académica vinculada a la actividad. En este marco, nuevos enólogos podrán ejercer su actividad con el reconocimiento oficial del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), que habilitó el título de “Técnico Superior en Enología y Fruticultura” otorgado por un instituto terciario de Entre Ríos para “hacerse cargo del control y la responsabilidad directa y efectiva de los productos que se elaboren, conserven y/o fraccionen” en establecimientos vitivinícolas debidamente registrados.

Se trata del Instituto Superior Gaspar L. Benavento, de Victoria, dependiente del ConsejoGeneral de Educación (CGE) de la Provincia , el cual solicitó la validación de dicho título, otorgado por la Institución, con el objeto de que se incluya como título habilitante para ejercer la actividad técnica en establecimientos inscriptos en el INV, tal como se refleja en la Resolución 31/2025, publicada este miércoles en el Boletín Oficial de la Nación.

La enología es una carrera en auge en la provincia.jpg

En los considerandos, la resolución explica que “atento los antecedentes obrantes en el expediente, se considera que el título otorgado por el establecimiento de Entre Ríos reúne las condiciones para ser habilitado a fin de ejercer la profesión de la Enología y para firmar toda documentación oficial que se presente en este Instituto”, en referencia al Instituto Nacional de Vitivinicultura.

Una carrera en auge en Entre Ríos

Cabe destacar que en la provincia también se puede estudiar la tecnicatura Superior en Enología y Fruticultura en Concordia y en San José, y ambas propuestas están habilitadas por el CGE.

Que haya más profesionales en esta formación es de vital importancia, considerando que en los últimos años la vitivinicultura entrerriana ha experimentado un resurgimiento que sorprende incluso a los propios productores.

La vitivinicultura se expande en la provincia.jpg La vitivinicultura se expande en la provincia Gentileza: Bodega Los Aromitos

Después de décadas de ausencia, los viñedos volvieron a poblar la ribera del río Uruguay y otras zonas de la provincia, generando un nuevo motor productivo que combina tradición, innovación y desarrollo local. Sin embargo, este crecimiento enfrenta un desafío central: la necesidad de contar con enólogos profesionales con formación académica que puedan garantizar la calidad y competitividad de los vinos entrerrianos.

El rol del enólogo

La figura del enólogo no se limita a la elaboración técnica del vino. Se trata de un profesional que integra conocimientos de agronomía, química, microbiología y gestión empresarial, capaces de incidir en todo el proceso productivo: desde la elección del varietal y el cuidado del viñedo hasta la vinificación, conservación y comercialización.

En un mercado nacional cada vez más competitivo, marcado por el prestigio de las regiones tradicionales como Mendoza, San Juan y La Rioja, la presencia de especialistas con formación académica resulta clave para posicionar a Entre Ríos en el mapa vitivinícola argentino.

En este escenario, la formación académica de enólogos se presenta como piedra angular para garantizar que la producción local no sólo crezca en cantidad, sino también en calidad, competitividad y sostenibilidad.

El turismo y la vitivinicultura, una gran alianza.jpg Gentileza: Bodega Los Aromitos

Por otra parte, la tecnicatura en Enología y Fruticultura forma profesionales que le aportan también un valor a la actividad turística que se gestó de la mano de los viñedos entrerrianos en estos últimos tiempos.

Actividad en expansión

Cabe recordar que recién en 1993 se pudo volver a desarrollar la vitivinicultura en la provincia, después de casi seis décadas de estar proscripta por una ley nacional que estableció que esta actividad se llevara adelante exclusivamente en la zona de Cuyo. Desde entonces, hay nuevos emprendimientos cada año, que se van consolidando.

Según datos del Censo Vitivinícola provincial, un relevamiento realizado por distintas áreas del gobierno provincial con financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI), que se llevó a cabo entre julio y agosto de 2022, en Entre Ríos creció un 44% la cantidad de viñedos en los últimos 11 años: en la actualidad son 59 los que están en funcionamiento, distribuidos en 11 de los 17 Departamentos