Turismo: Entre Ríos con 66% de ocupación hotelera en enero

31 de enero 2026 · 11:38hs
Más de 2 millones de visitantes entraron a Entre Ríos con una ocupación hotelera promedio del 66% durante enero, con un impacto económico de $173.500 millones 
Más de 2 millones de visitantes entraron a Entre Ríos con una ocupación hotelera promedio del 66% durante enero, con un impacto económico de $173.500 millones 
Más de 2 millones de visitantes entraron a Entre Ríos con una ocupación hotelera promedio del 66% durante enero, con un impacto económico de $173.500 millones 
Más de 2 millones de visitantes entraron a Entre Ríos con una ocupación hotelera promedio del 66% durante enero, con un impacto económico de $173.500 millones 
Más de 2 millones de visitantes entraron a Entre Ríos con una ocupación hotelera promedio del 66% durante enero, con un impacto económico de $173.500 millones 
Más de 2 millones de visitantes entraron a Entre Ríos con una ocupación hotelera promedio del 66% durante enero, con un impacto económico de $173.500 millones 
Más de 2 millones de visitantes entraron a Entre Ríos con una ocupación hotelera promedio del 66% durante enero, con un impacto económico de $173.500 millones 

Entre Rïos registró en enero un fuerte movimiento turístico y económico. Más de 2 millones de visitantes, una ocupación promedio del 66% y un impacto superior a los 173.500 millones de pesos marcaron el primer mes de la temporada de verano, con un flujo sostenido en las distintas microrregiones.

La Secretaría General de la Gobernación, a cargo de Mauricio Colello, presentó a través del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (Emturer) los resultados estadísticos correspondientes a enero de 2026, elaborados a partir de la información brindada por los municipios y organizados por microrregiones. Durante el período, la provincia alcanzó un promedio de ocupación del 66 por ciento en plazas hoteleras y parahoteleras (hospedajes, bungalows, cabañas, casas y departamentos) y recibió un total de 2.085.383 visitantes.

El relevamiento indicó además que el gasto diario promedio por turista fue de 102.243 pesos, lo que generó un movimiento económico estimado en 173.544.237.691 pesos, reflejando el impacto de la actividad turística en las economías locales y en el entramado productivo entrerriano.

En cuanto a la distribución territorial, Tierra de Palmares encabezó los niveles de ocupación con el 76 por ciento, seguida por Pueblos y Aldeas del sur entrerriano con el 66 por ciento y Caminos del Palacio con el 60 por ciento. Completaron el mapa Caminos Costeros y Lomadas y Humedales con el 55 por ciento, Salto Grande con el 54 por ciento, Río Nativo con el 49 por ciento y Rincones del Centro con el 37 por ciento, evidenciando un movimiento equilibrado en toda la provincia.

Este desempeño estuvo fuertemente impulsado por el calendario de fiestas y eventos, que durante enero incluyó siete celebraciones de alcance nacional, entre ellas la Fiesta Nacional del Carnaval del País en Gualeguaychú, la Fiesta Nacional del Lago en Federación, la Fiesta Nacional de la Sandía en Santa Ana, el Festival Nacional de Jineteada y Folclore en Diamante, la Fiesta Nacional del Lino en Lucas González, la Fiesta Nacional de la Playa en Concepción del Uruguay y el Triatlón Internacional de La Paz.

A estas propuestas se sumó un nutrido calendario de celebraciones provinciales y regionales, con fuerte protagonismo de los eventos vinculados a los ríos y espacios naturales, como la Fiesta del Sol y del Río en Valle María, la Fiesta de la Playa en Villa Urquiza y en el balneario Thompson de Paraná, la Fiesta del Turista en Colón y la Fiesta del Campamentista en San José, entre otros.

Al respecto, el presidente del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos, Jorge Satto, señaló: "Más allá de nuestros paisajes, ríos, termas y propuestas naturales, el gran motor del movimiento en la provincia es el calendario de eventos y fiestas populares, que permite mostrar la identidad y las bondades de cada destino, y distribuir el turismo en todo el territorio".

En la misma línea, agregó que "estos resultados son fruto del trabajo conjunto entre el gobierno provincial, los municipios y el sector privado, tanto en la generación de propuestas como en la promoción turística". "La articulación permanente es clave para sostener el crecimiento y seguir posicionando a Entre Ríos como un destino competitivo y de calidad", afirmó.

El balance de enero muestra un nivel sostenido de actividad a lo largo de todo el mes, con picos asociados a los principales eventos y presencia de turistas en las distintas microrregiones. En este contexto, las perspectivas para febrero son positivas, con un buen nivel de reservas y el impulso adicional que aportará del fin de semana largo de Carnaval, que permitirá consolidar una temporada de verano favorable para Entre Ríos.

