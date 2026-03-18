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Facundo Ardusso se suma al equipo del Gurí

El piloto santafesino Facundo Ardusso consiguió el pase a Ford y utilizará el Mustang que corrió hasta este año Agustín Martínez.

18 de marzo 2026 · 19:09hs
El piloto de Las Parejas correrá con una cuarta marca en el TC

El piloto de Las Parejas correrá con una cuarta marca en el TC, tras la autorización de la ACTC.

El santafesino Facundo Ardusso recibió la autorización para el cambio de marca y se suma al Gurí Martínez Competición para conducir el Ford Mustang que dejó vacante Agustín Martínez. El equipo entrerriano será el noveno en la trayectoria del piloto de Las Parejas dentro del Turismo Carretera, siendo el Óvalo la cuarta marca que representará en el TC. El objetivo es volver a ser protagonista, ya que no gana desde el 19 de noviembre de 2022 en Toay.

Agustin Martínez
Facundo Ardusso correrá con el Ford perteneció a Agustín Martínez.

Facundo Ardusso correrá con el Ford perteneció a Agustín Martínez.

De esta manera, el Flaco disputará la próxima fecha en Neuquén (28 y 29 de marzo) con Ford, tras haber competido con Dodge, Torino y Chevrolet en sus casi 200 carreras en la categoría. No obstante, cuenta con un antecedente con la marca: se despidió del TC Pista en 2012 sobre un Falcon del Werner Competición.

El torneo se juega en Paraná hasta el sábado.

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Ardusso compartirá estructura con Mauricio Lambiris (Ford Mustang), quien viene de ser segundo en Viedma, y con Nicolás Moscardini (Ford Mustang), ganador en la apertura del torneo en El Calafate. Su unidad contará con la atención técnica de Federico Raffo y los motores de Ariel Martínez, hermano del Gurí.

El santafesino se desvinculó la semana pasada del RV Racing, donde competía desde la sexta fecha de 2024 con Chevrolet. La falta de resultados impulsó a Ardusso a buscar nuevos horizontes tras las dos primeras fechas de la temporada 2026 de TC, que fueron malas para él: está 42° en el torneo con solo ocho puntos.

Tras contactar a Omar Martínez y alcanzar un acuerdo veloz, solicitó a la CAF de la ACTC el pase para subirse al Mustang que utilizó Agustín Martínez hasta la primera fecha en El Calafate, donde el joven entrerriano logró subir al podio.

Con su llegada al Gurí Martínez Competición, el Flaco suma su noveno equipo en el Turismo Carretera, luego de sus pasos por el MVD Competición, Lincoln Sport Group, Trotta Racing, JP Carrera (en dos ciclos), LRD Performance, Maquin Parts Racing, RUS Med Team y el mencionado RV Racing.

Qué dijo Facundo Ardusso

“Primero quiero agradecerle a Roberto Valle por todos estos años, lamentablemente no salieron las cosas como esperábamos ninguno de los dos y de común acuerdo nos distanciamos. Estoy agradecido con la familia Valle, pero las cosas no se dieron y era lo mejor para las dos partes. Ahora recibí el pase a Ford y si todo va bien, a la tarde –por ayer– estaré camino a Paraná para conocer al equipo del Gurí Martínez, pero el primer paso era recibir el cambio de marca”, puntualizó Ardusso en charla con Carburando.

"No me queda otra que defender a fondo con los colores que me toquen, pero no soy hincha de ninguna marca. Obviamente que en su momento me sentí identificado por Renault, es la marca que más me representó en mi carrera. Hay un montón de sentimientos, me sentí muy querido con cada marca que estuve", expresó el Flaco.

Facundo Ardusso Ford Turismo Carretera
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