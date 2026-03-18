Inter Miami empató 1-1 con Nashville y quedó eliminado de la Concachampions Luego del 0-0 de la ida, Inter Miami se habían adelantado en Florida gracias a Messi, pero la igualdad de Espinoza le dio la clasificación a los cuartos. 18 de marzo 2026 · 22:12hs

Messi marcó el gol 900 en su carrera en la eliminación del Inter Miami.

Inter Miami empató 1-1 ante Nashville y quedó eliminado por la regla del gol de visitante en los octavos de final de la Concachampions. Luego del 0-0 de la ida en Tennessee, Lionel Messi marcó el primer tanto de la serie en el Chase Stadium de Florida a los 16 minutos de la primera parte, pero las Garzas no liquidaron el pleito y dejaron con vida a un rival que llegó a la igualdad a los 73' a instancias del ex Boca Juniors Cristian Espinoza.

El conjunto de Javier Mascherano quedó afuera del principal objetivo de la temporada, ya que el certamen entrega un boleto para luchar por la Copa Intercontinental, y deberá concentrarse en su trabajo a nivel doméstico, donde acumula dos victorias, un empate y una derrota en la Major League Soccer, que lo posiciona en la tercera colocación de la Conferencia Este, por detrás de los líderes: el propio Nashville SC y New York City FC (10 unidades).

Lionel Messi alcanzó los 900 goles en su carrera profesional Paraná vive una fiesta internacional con el inicio del The Show Pro Series

Inter Miami está obligado a dar vuelta la página con rapidez porque este domingo desde las 14 (hora argentina) volverá al ruedo de la MLS ante New York City FC como visitante con la posibilidad de subirse a lo más alto de la tabla ante un rival directo en la pelea por el liderazgo.