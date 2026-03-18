Uno Entre Rios | Ovación | Lionel Messi

Lionel Messi alcanzó los 900 goles en su carrera profesional

El astro argentino, Lionel Messi convirtió el primer gol del partido ante el Nashville. Un nuevo hito en su carrera.

18 de marzo 2026 · 20:36hs
Lionel Messi ante un nuevo logro.

Lionel Messi ante un nuevo logro.

El astro argentino Lionel Andrés Messi continúa haciendo historia a cada día que pasa y alcanzó un nuevo hito en su carrera: llegó a los 900 goles como jugador profesional.

Messi marcó el gol 900 en su carrera en la eliminación del Inter Miami.

Inter Miami empató 1-1 con Nashville y quedó eliminado de la Concachampions

Con sorpresas, estrenos y ausencias que sorprenden: los convocados de la Selección Argentina.

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El delantero de 38 años cruzó un zurdazo bajo luego de combinar con el lateral Sergio Reguilon para poner al Inter Miami en ventaja por 1-0 ante el Nashville, en la vuelta de los octavos de final de la Concachampions.

De sus 900 goles oficiales, el argentino convirtió 115 con la Selección argentina, habiendo marcado 13 de ellos en Copas del Mundo.

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Lionel Messi profesional Inter Miami
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