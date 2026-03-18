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En Rosario se presentó la edición 26 del Torneo Regional del Litoral

Rosario fue sede del lanzamiento de un nuevo TRL, que comenzará este sábado. En la primera fecha habrá clásico: Rowing-Estudiantes.

18 de marzo 2026 · 22:30hs
Arranca la ovalada. Los jugadores que participarán del TRL compartieron el lanzamiento del certamen.

Leonardo Vincenti / La Capital

Arranca la ovalada. Los jugadores que participarán del TRL compartieron el lanzamiento del certamen.

Con un cambio importante en su estructura general, el Torneo Regional del Litoral 2026 fue presentado este miércoles en Rosario. El lanzamiento oficial se desarrolló en el auditorio del Banco Macro, y fue encabezado por los principales dirigentes de las tres Uniones que conforman el certamen de rugby.

Estuvieron Enrique Patrizi, presidente de la Unión Santafesina de Rugby; Martín Cipriani, presidente de la Unión de Rugby de Entre Ríos; Mauricio Catera, secretario de la Unión de Rugby de Rosario en lugar de Martín Vergara (presidente), ausente por motivos particulares; Alejandro García Orsetti, presidente del Comité Ejecutivo del Litoral; y Pablo Cáceres, gerente regional del Banco Macro, main sponsor del torneo.

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Uno de los puntos que anunció García en la presentación fue el tema de la seguridad de los jugadores y el comportamiento de la gente fuera de la cancha, ejes en los que las autoridades serán inflexibles.

El Top 10

En Primera División, después de dos años de jugar el Top 9, el certamen volverá a tener 10 equipos, quienes jugarán con un formato que tendrá una fase regular y playoffs, sumando un total de 20 fechas de competencia. En la primera, se jugarán dos rondas de todos contra todos, totalizando 18 fechas. Los cuatro mejores avanzarán a las semifinales (1º v. 4º y 2º v. 3º), culminando con la gran final.

Jockey Club de Rosario, Duendes, Estudiantes de Paraná, Gimnasia y Esgrima, Santa Fe Rugby, Old Resian, Paraná Rowing Club, CRAI, Jockey Club de Venado Tuerto y Universitario de Rosario serán los equipos que, desde este sábado, disputarán la máxima categoría, que tendrá descenso directo.

El torneo de Segunda

En Segunda División es donde se presentan los cambios más significativos, ya que el número de clubes ascendió de 9 a 12. Los equipos que conformarán esta divisional son Tilcara de Paraná, Los Caranchos, Alma Juniors, Provincial, Círculo Rafaelino de Rugby (CRAR), Logaritmo, Universitario de Santa Fe, Gimnasia de Pergamino, Pampas de Rufino, La Salle, Cha Roga y Regatas/Belgrano de San Nicolás.

La competencia se desarrollará en dos fases bien diferenciadas. En la primera fase, los 12 equipos competirán en un formato de todos contra todos a una sola rueda, cubriendo 11 jornadas. En la segunda, los clubes se dividirán en dos zonas de seis, según su posición, para disputar cinco fechas adicionales: la Copa de Oro y la Copa de Plata.

Ambas copas tendrán su propia definición por playoff (semifinales y final). La gran importancia recae en la Copa de Oro, que no solo coronará al campeón, sino que además le otorgará el ascenso directo a la Primera División del Regional del Litoral 2027. El perdedor de la promoción de la Segunda División define su permanencia o descenso.

El clásico en la primera fecha

La jornada inicial será el sábado donde se destaca el enfrentamiento en Paraná entre Rowing y Estudiantes.

Además se medirán: Santa Fe Rugby-Universitario, Old Resian-Gimnasia, CRAI-Duendes y Jockey Club de Venado Tuerto-Jockey Club de Rosario.

En Segunda división: CRAR-Logaritmo, Provincial-Gimnasia de Pergamino; Universitario (SF)-Los Pampas, Los Caranchos-La Salle, Alma Juniors-Cha Roga y Tilcara-Regatas/Belgrano (SN).

Rosario Torneo Regional Rugby
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