El desempleo en el Gran Paraná bajó un 0,9%, pero en Concordia subió un 2,2%

Según el Indec, los datos interanuales fueron positivos en el sector del Gran Paraná, todo lo contrario a lo que pasó en la Capital del citrus.

El cuarto trimestre del 2025 mostró datos preocupantes en materia de empleo. Según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) la desocupación llegó al 7,5% y ya afecta a más de 1,6 millones de personas en todo el país. En el Gran Paraná , el desempleo bajó con respecto al dato de 2024, pero creció en Concordia.

Esos números implican un empeoramiento de las estadísticas, tanto en la comparación interanual como en relación al trimestre anterior.

Al analizar el desagregado de los números, se encuentran realidades muy distintas para las diferentes ciudades del país. Algunas tienen tasas de desempleo muy por encima de la media nacional, mientras que otras se encuentran claramente por debajo. Además, aunque la mayoría de los aglomerados urbanos empeoró sus números en relación al año pasado, hubo varias excepciones que lograron reducir significativamente al índice de desocupación.

El mapa de la desocupación

De acuerdo al último informe publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la región con la tasa de desocupación más alta del país es el Gran Buenos Aires, con un índice de desempleo del 8,6% en el cuarto trimestre de 2025. Puertas adentro, el número más alto se observó en los Partidos del Gran Buenos Aires (9,5%), mientras que CABA registró un índice del 4,8 por ciento.

La segunda región más comprometida con el desempleo es la Pampeana, que llegó al 7,7% de índice de desocupación en el período analizado. Dentro de esa región, sobresalen varias ciudades con mucha población, como es el caso de Gran La Plata (9,5% de desempleo), Mar del Plata (9,5%), San Nicolás-Villa Constitución (9,4%), Gran Córdoba (8,8%) y Río Cuarto (8,6%).

¿Qué pasa en Entre Ríos?

Dentro de la región Pampeana, la zona con menor desempleo fue el Gran Paraná (que abarca a Paraná, Colonia Avellaneda, Oro Verde, San Benito y Sauce Montrull). En la comparación interanual la estadística es un poco alentadora, ya que tuvo un descenso de 0,9% debido a que en el mismo período de 2024 el porcentaje fue de 5%. Este punto mejora un poco más al observar que en esa misma confrontación también creció el empleo: pasó de 43,7% a 44,4%.

El panorama en Concordia fue todo lo contrario: el desempleo llegó a un 5,6% y tuvo un incremento de 2,2% en la comparativa interanual. Asimismo, bajó el porcentaje de empleo: de 41,5% descendió a 40,7%.

El Mercado de Trabajo además incluye a Ocupados demandantes de empleo. En relación a este punto, los concordienses con trabajo incrementaron sus búsquedas para tener otros ingresos un 0,7% respecto al 2024. Mientras que en el Gran Paraná la demanda de más trabajo descendió: de 17,3% a 15%, indicó APF.

El resto de las regiones del país tuvieron una tasa de desocupación por debajo del promedio nacional. Es importante aclarar que la medición de la EPH se realiza sobre los principales 31 aglomerados urbanos del país, por lo que no están consideradas en el análisis las ciudades más chicas ni las zonas rurales.

La tercera región de mayor desempleo en el cuarto trimestre fue la del Noreste, con una tasa del 5,6 por ciento. En ese caso, el desempleo más alto se dio en Gran Resistencia (8,2%), mientras que la más baja se registró en Formosa (3,3%).

Fuera del podio aparece la región de Cuyo, con un índice de desocupación del 4,9% en el cuarto trimestre de 2025. El Gran Mendoza tiene la tasa más alta de desempleo (6,7%) y el Gran San Luis la más baja (1,5%).

La quinta región más afectada es la Patagonia, que tuvo una desocupación del 4,8% a finales de 2025. Sin embargo, en su interior se encuentra uno de los aglomerados con peor resultado del país. Se trata de Río Gallegos, que alcanzó un nivel de desempleo del 9,5%. En el otro extremo, llama la atención el aglomerado de Viedma-Carmen de Patagones, que tuvo una tasa de 1,3 por ciento.

Finalmente, resta mencionar el caso del Noroeste, que en forma conjunta tuvo un índice de desempleo del 4,2 por ciento. Dentro de esa región, la tasa más alta de desocupación se registró en la ciudad de Salta (5,9%) y apenas por debajo aparece Gran Tucumán-Tafí Viejo (5,6%). El aglomerado con menor desempleo fue Santiago del Estero-La Banda (0,6%, el número más bajo del país), destacó Infobae.