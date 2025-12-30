Desde Trenes Argentinos se informó cómo será el funcionamiento de los servicios ferroviarios en la ciudad de Paraná con motivo de las festividades de fin de año.
Trenes en Paraná: dos horarios el 31, sin servicio el 1º y regreso a la normalidad el 2
Trenes Argentinos informó que el 31 de diciembre en Paraná solo habrá dos servicios temprano, el 1.º de enero no circularán trenes y el servicio normal se retomará el 2 de enero.
30 de diciembre 2025 · 08:07hs
El miércoles 31 de diciembre circularán únicamente los dos primeros recorridos del día: el servicio de las 4.55 desde Paraná hacia Jorge Méndez y el de las 7.55 desde Paraná con destino a Berduc. El resto de las frecuencias quedarán suspendidas durante esa jornada.
En tanto, el jueves 1º de enero no habrá servicios ferroviarios. Las actividades se retomarán con normalidad a partir del viernes 2 de enero.
Desde la empresa agradecieron la comprensión de los usuarios ante estas modificaciones especiales por las celebraciones de fin de año.