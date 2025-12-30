Uno Entre Rios | La Provincia | Paraná

Trenes en Paraná: dos horarios el 31, sin servicio el 1º y regreso a la normalidad el 2

Trenes Argentinos informó que el 31 de diciembre en Paraná solo habrá dos servicios temprano, el 1.º de enero no circularán trenes y el servicio normal se retomará el 2 de enero.

30 de diciembre 2025 · 08:07hs
Trenes en Paraná: dos horarios el 31, sin servicio el 1º y regreso a la normalidad el 2

Desde Trenes Argentinos se informó cómo será el funcionamiento de los servicios ferroviarios en la ciudad de Paraná con motivo de las festividades de fin de año.

El miércoles 31 de diciembre circularán únicamente los dos primeros recorridos del día: el servicio de las 4.55 desde Paraná hacia Jorge Méndez y el de las 7.55 desde Paraná con destino a Berduc. El resto de las frecuencias quedarán suspendidas durante esa jornada.

La categoría correrá la primera fecha del año en el circuito ubicado en Sauce Montrull.

Se inició la venta de anticipadas para la visita a Paraná

El Teatro Municipal 3 de Febrero realizó el balance 2025:  91 visitas guiadas, con la participación de 71 escuelas, 50.000 espectadores, 9.000 artistas en escena

Teatro Municipal 3 de Febrero: más de 50.000 espectadores en 2025

LEER MÁS: SUBE: la tarjeta se implementa en servicios interurbanos

En tanto, el jueves 1º de enero no habrá servicios ferroviarios. Las actividades se retomarán con normalidad a partir del viernes 2 de enero.

Desde la empresa agradecieron la comprensión de los usuarios ante estas modificaciones especiales por las celebraciones de fin de año.

Paraná Trenes
Noticias relacionadas
La Municipalidad de Paraná habilitó el servicio de sombrillas y reposeras en el balneario Thompson, presentando DNI. Se realizaron obras complementarias 

Balneario Thompson: están disponibles sombrillas y reposeras

El juez de Garantías de Paraná, Elvio Garzón, dispuso otorgar la prisión preventiva en la modalidad de arresto domiciliario para Kevin Valiente, que es investigado por el presunto delito de Estafa

Paraná: prisión domiciliaria para sospechoso de cometer estafas

La Rosadita velóz: canción para una bicicleta compañera

"La Rosadita veloz": canción para una bicicleta compañera

Los reclamos del SAV 147 se podrán realizar mediante Mi Paraná hasta el próximo martes 30

Los reclamos del SAV 147 se podrán realizar mediante Mi Paraná hasta el próximo martes 30

Ver comentarios

Lo último

Gabriel Garay llevó la bandera entrerriana a la Cordillera de los Andes

Gabriel Garay llevó la bandera entrerriana a la Cordillera de los Andes

Trenes en Paraná: dos horarios el 31, sin servicio el 1º y regreso a la normalidad el 2

Trenes en Paraná: dos horarios el 31, sin servicio el 1º y regreso a la normalidad el 2

Operativo en Villaguay terminó con el secuestro de marihuana pero sin detenidos

Operativo en Villaguay terminó con el secuestro de marihuana pero sin detenidos

Ultimo Momento
Gabriel Garay llevó la bandera entrerriana a la Cordillera de los Andes

Gabriel Garay llevó la bandera entrerriana a la Cordillera de los Andes

Trenes en Paraná: dos horarios el 31, sin servicio el 1º y regreso a la normalidad el 2

Trenes en Paraná: dos horarios el 31, sin servicio el 1º y regreso a la normalidad el 2

Operativo en Villaguay terminó con el secuestro de marihuana pero sin detenidos

Operativo en Villaguay terminó con el secuestro de marihuana pero sin detenidos

El calor extremo en la región afecta gran parte de la producción hortícola

El calor extremo en la región afecta gran parte de la producción hortícola

Horóscopo del martes 30 de diciembre de 2025

Horóscopo del martes 30 de diciembre de 2025

Policiales
Operativo en Villaguay terminó con el secuestro de marihuana pero sin detenidos

Operativo en Villaguay terminó con el secuestro de marihuana pero sin detenidos

Dos autos chocaron a un equino en la ruta 14

Dos autos chocaron a un equino en la ruta 14

Incendio en la inmobiliaria Lorenzon

Incendio en la inmobiliaria Lorenzon

Paraná: prisión domiciliaria para sospechoso de cometer estafas

Paraná: prisión domiciliaria para sospechoso de cometer estafas

Ya son seis los detenidos por el homicidio en Colón

Ya son seis los detenidos por el homicidio en Colón

Ovación
Claudio Úbeda será el entrenador de Boca en el 2026

Claudio Úbeda será el entrenador de Boca en el 2026

Mundial 2026: desbordó la demanda de entradas

Mundial 2026: desbordó la demanda de entradas

Milton Casco continuará su carrera en Atlético Nacional

Milton Casco continuará su carrera en Atlético Nacional

José Antonio Machado y un cierre soñado sobre dos ruedas

José Antonio Machado y un cierre soñado sobre dos ruedas

Se inició la venta de anticipadas para la visita a Paraná

Se inició la venta de anticipadas para la visita a Paraná

La provincia
Gabriel Garay llevó la bandera entrerriana a la Cordillera de los Andes

Gabriel Garay llevó la bandera entrerriana a la Cordillera de los Andes

Trenes en Paraná: dos horarios el 31, sin servicio el 1º y regreso a la normalidad el 2

Trenes en Paraná: dos horarios el 31, sin servicio el 1º y regreso a la normalidad el 2

El calor extremo en la región afecta gran parte de la producción hortícola

El calor extremo en la región afecta gran parte de la producción hortícola

Horóscopo del martes 30 de diciembre de 2025

Horóscopo del martes 30 de diciembre de 2025

Falleció Víctor Brondi, un referente en la medicina pediátrica

Falleció Víctor Brondi, un referente en la medicina pediátrica

Dejanos tu comentario