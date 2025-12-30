Trenes en Paraná: dos horarios el 31, sin servicio el 1º y regreso a la normalidad el 2

Trenes Argentinos informó que el 31 de diciembre en Paraná solo habrá dos servicios temprano, el 1.º de enero no circularán trenes y el servicio normal se retomará el 2 de enero.

Desde Trenes Argentinos se informó cómo será el funcionamiento de los servicios ferroviarios en la ciudad de Paraná con motivo de las festividades de fin de año.

El miércoles 31 de diciembre circularán únicamente los dos primeros recorridos del día: el servicio de las 4.55 desde Paraná hacia Jorge Méndez y el de las 7.55 desde Paraná con destino a Berduc. El resto de las frecuencias quedarán suspendidas durante esa jornada.

Teatro Municipal 3 de Febrero: más de 50.000 espectadores en 2025

Se inició la venta de anticipadas para la visita a Paraná

En tanto, el jueves 1º de enero no habrá servicios ferroviarios. Las actividades se retomarán con normalidad a partir del viernes 2 de enero.

Desde la empresa agradecieron la comprensión de los usuarios ante estas modificaciones especiales por las celebraciones de fin de año.