Tragedia en Nogoyá: murió un joven mientras jugaba al Fútbol 5.

Un joven de 34 años murió de manera repentina mientras jugaba al Fútbol 5 en Nogoyá. Padecía problemas cardíacos y no pudo ser reanimado.

Un lamentable hecho conmocionó el domingo a la ciudad de Nogoyá, Entre Ríos, cuando un hombre de 34 años murió de manera repentina mientras participaba de un partido de Fútbol 5.

Según informaron fuentes oficiales, el joven sufrió una descompensación dentro de la cancha. Inmediatamente, las personas presentes intentaron brindarle asistencia y realizaron maniobras de reanimación, pero, pese a los esfuerzos, no logró sobrevivir.

Fútbol 5 (1).jpeg

De acuerdo con la información de medios locales y autoridades, la víctima padecía problemas cardíacos, lo que habría sido un factor determinante en el desenlace fatal.

Tras el incidente, la Justicia local intervino, dispuso las actuaciones correspondientes y, posteriormente, autorizó la entrega del cuerpo a sus familiares.