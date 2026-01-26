Uno Entre Rios | La Provincia | Carnaval

Un espectador cayó desde las tribunas y generó alarma en el Carnaval de Concordia

Una ciudadana relató un incidente ocurrido en las tribunas durante la primera noche del Carnaval de Concordia y reclamó mayor seguridad.

26 de enero 2026 · 11:03hs
La situación se dio a conocer a través de Facebook, donde una ciudadana (que además forma parte de una de las comparsas del Carnaval de Concordia) relató un episodio que calificó como "muy feo y alarmante".

El hecho ocurrió durante la primera noche del Carnaval de Concordia, en una de las últimas filas de las tribunas instaladas en el predio Atanasio Bonfiglio. En su posteo, la denunciante aseguró que se encontraba "al lado" de la persona afectada y afirmó: "Yo estaba al lado y lo vi".

Preocupación por un incidente en las tribunas durante la primera noche del Carnaval de Concordia

Afortunadamente, aclaró que "el chico cayó parado y la emergencia actuó rápido. Lo tuvieron un tiempo en observación y después se fue, no pasó a mayores". No obstante, manifestó su preocupación y se preguntó: "¿Y si pasaba algo peor? ¿Y si era un niño o cualquier otra persona? Una caída desde esa altura puede terminar en una tragedia".

Por otro lado, remarcó que su reclamo "no tiene nada que ver con colores políticos ni con buscar culpables por conveniencia", sino que "tiene que ver con la seguridad".

"Estas cosas no pueden pasar. Hay riesgos reales y hay que prevenirlos antes de que tengamos que lamentar algo mucho más grave", agregó.

Finalmente, expresó su deseo de que lo ocurrido sirva como advertencia: "Ojalá sirva para tomar conciencia y corregir lo que falta".

