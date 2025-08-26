Uno Entre Rios | La Provincia | Obra

Paraná: avanza la obra que aumentará el volumen de agua impulsada entre 10 y 12%

La obra en la zona oeste forma parte del programa obras de impulsión contenido en el Plan de Fortalecimiento del Agua Potable de la Ciudad de Paraná

26 de agosto 2025 · 14:07hs
Paraná: avanza la obra que aumentará el volumen de agua impulsada entre 10 y 12%

Continúa la obra de fortalecimiento del agua potable para la zona Oeste

Continúa la obra de fortalecimiento del agua potable para la zona Oeste
Paraná: avanza la obra que aumentará el volumen de agua impulsada entre 10 y 12%

Continúa en Paraná la obra de fortalecimiento del agua potable para la zona oeste. El proyecto pretende aumentar la provisión al Centro Distribuidor Ramírez para mejorar la administración de agua potable hacia el oeste de la ciudad capital. Las obras avanzan en estas semanas sobre calle 3 de Febrero. Habrá un incremento de entre el 10 y 12% del volumen de agua impulsada.

La obra se desarrolla como una acción dentro del programa “Obras de Impulsión” contenido en el Plan de Fortalecimiento del Agua Potable de la Ciudad de Paraná. El objetivo principal es lograr una mejora en la disponibilidad de volúmenes de agua para abastecimiento de los sectores oeste y sur oeste de la ciudad, sobre todo en épocas de mayor demanda.

La Justicia Electoral de Entre Ríos presentó el modelo de Boleta Única de Papel y el orden de las siete opciones para las Elecciones 2025 Legislativas 

Entre Ríos: presentaron la Boleta Única de Papel

Día mundial del Dengue: Paraná trabaja para prevenir el mosquito transmisor

Día mundial del Dengue: Paraná trabaja para prevenir el mosquito transmisor

agua potable Paraná red 1

Mejoras con fondos paranaenses

“Entendemos que con esta obra fortaleceremos el sistema, sobre todo en la época estival, donde se registra la mayor demanda. Se hace por medio de tecnología y maquinaria para tuneleo casi sin afectar la calzada existente tratando de no interferir en la vida normal de los ciudadanos”, destacó Eduardo Loréfice, secretario de Planeamiento e Infraestructura.

LEER MÁS: Paraná: comenzaron pruebas hidráulicas para normalizar el servicio de agua potable

Son más de 5.500 metros de cañería de distintos diámetros que se extienden desde Planta Echeverría hacia la Planta Ramírez pasando por calles Ambrosetti, 3 de Febrero (desde Uranga hasta Almafuerte) y Dean J. Álvarez. Con esto se logrará un incremento de entre el 10 y 12% del volumen de agua impulsada.

“Además, es de destacar que esta obra está financiada 100% con fondos paranaenses, gracias al aporte que hacen los vecinos y que esperamos poder devolverlo con un mejor servicio de agua potable”, concluyó Loréfice.

Obra Agua Potable Paraná
Noticias relacionadas
Juntos por Entre Ríos exige que se llame a concurso para renovar las autoridades de la Defensoría del Pueblo de Paraná

Defensoría del Pueblo de Paraná: exigen llamado a concurso

El rector de UNER Andrés Sabella está tercero en la principal lista peronista en Entre Ríos. Deja el cargo hasta las elecciones el 26 de octubre

UNER: el rector Andrés Sabella saca licencia durante su campaña electoral

Operativo SUBE en el Centro de Atención Municipal San Agustín

Operativo SUBE en el Centro de Atención Municipal San Agustín

El proyecto que trata Diputados es del Poder Ejecutivo declara prioritaria la restauración de la sostenibilidad de la deuda pública. Tiene media sanción del Senado

Diputados trata la Ley de endeudamiento aprobada por el Senado

Ver comentarios

Lo último

Quién es Lamine Yamal, el novio futbolista de Nicki Nicole

Quién es Lamine Yamal, el novio futbolista de Nicki Nicole

Sofía Gonet se aventura en Egipto tras reencontrarse con Homero Pettinato

Sofía Gonet se aventura en Egipto tras reencontrarse con Homero Pettinato

Paula Pedrozo, capitana de Las Yaguaretés, llega a Concordia para impulsar el rugby femenino local

Paula Pedrozo, capitana de Las Yaguaretés, llega a Concordia para impulsar el rugby femenino local

Ultimo Momento
Quién es Lamine Yamal, el novio futbolista de Nicki Nicole

Quién es Lamine Yamal, el novio futbolista de Nicki Nicole

Sofía Gonet se aventura en Egipto tras reencontrarse con Homero Pettinato

Sofía Gonet se aventura en Egipto tras reencontrarse con Homero Pettinato

Paula Pedrozo, capitana de Las Yaguaretés, llega a Concordia para impulsar el rugby femenino local

Paula Pedrozo, capitana de Las Yaguaretés, llega a Concordia para impulsar el rugby femenino local

Entre Ríos: presentaron la Boleta Única de Papel

Entre Ríos: presentaron la Boleta Única de Papel

Día mundial del Dengue: Paraná trabaja para prevenir el mosquito transmisor

Día mundial del Dengue: Paraná trabaja para prevenir el mosquito transmisor

Policiales
Paradero: buscan a una mujer que se ausentó el sábado

Paradero: buscan a una mujer que se ausentó el sábado

Victoria: registraron video de una docente en pleno hurto

Victoria: registraron video de una docente en pleno hurto

Gualeguaychú: un hombre murió calcinado tras chocar contra un puente

Gualeguaychú: un hombre murió calcinado tras chocar contra un puente

Caso Christe: No soy amigo del juez, dijo el abogado Pedro Fontanetto

Caso Christe: "No soy amigo del juez", dijo el abogado Pedro Fontanetto

Intento de femicidio: la víctima y el agresor están en estado crítico

Intento de femicidio: la víctima y el agresor están en estado crítico

Ovación
Paula Pedrozo, capitana de Las Yaguaretés, llega a Concordia para impulsar el rugby femenino local

Paula Pedrozo, capitana de Las Yaguaretés, llega a Concordia para impulsar el rugby femenino local

¿Entre Ríos podría tener una franquicia en el Súper Rugby Américas?

¿Entre Ríos podría tener una franquicia en el Súper Rugby Américas?

Juventud Unida abre sus puertas a nuevos talentos

Juventud Unida abre sus puertas a nuevos talentos

Buena cosecha de la delegación de Entre Ríos en el Nacional U16

Buena cosecha de la delegación de Entre Ríos en el Nacional U16

Chicas entrerrianas campeonas en Uruguay

Chicas entrerrianas campeonas en Uruguay

La provincia
Entre Ríos: presentaron la Boleta Única de Papel

Entre Ríos: presentaron la Boleta Única de Papel

Día mundial del Dengue: Paraná trabaja para prevenir el mosquito transmisor

Día mundial del Dengue: Paraná trabaja para prevenir el mosquito transmisor

Paraná oeste: avanza la obra que aumentará el volumen de agua impulsada entre 10 y 12%

Paraná oeste: avanza la obra que aumentará el volumen de agua impulsada entre 10 y 12%

Defensoría del Pueblo de Paraná: exigen llamado a concurso

Defensoría del Pueblo de Paraná: exigen llamado a concurso

UNER: el rector Andrés Sabella saca licencia durante su campaña electoral

UNER: el rector Andrés Sabella saca licencia durante su campaña electoral

Dejanos tu comentario