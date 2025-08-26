Paraná: avanza la obra que aumentará el volumen de agua impulsada entre 10 y 12%

La obra en la zona oeste forma parte del programa obras de impulsión contenido en el Plan de Fortalecimiento del Agua Potable de la Ciudad de Paraná

Continúa en Paraná la obra de fortalecimiento del agua potable para la zona oeste. El proyecto pretende aumentar la provisión al Centro Distribuidor Ramírez para mejorar la administración de agua potable hacia el oeste de la ciudad capital. Las obras avanzan en estas semanas sobre calle 3 de Febrero. Habrá un incremento de entre el 10 y 12% del volumen de agua impulsada.

La obra se desarrolla como una acción dentro del programa “Obras de Impulsión” contenido en el Plan de Fortalecimiento del Agua Potable de la Ciudad de Paraná. El objetivo principal es lograr una mejora en la disponibilidad de volúmenes de agua para abastecimiento de los sectores oeste y sur oeste de la ciudad, sobre todo en épocas de mayor demanda.

agua potable Paraná red 1

Mejoras con fondos paranaenses

“Entendemos que con esta obra fortaleceremos el sistema, sobre todo en la época estival, donde se registra la mayor demanda. Se hace por medio de tecnología y maquinaria para tuneleo casi sin afectar la calzada existente tratando de no interferir en la vida normal de los ciudadanos”, destacó Eduardo Loréfice, secretario de Planeamiento e Infraestructura.

Son más de 5.500 metros de cañería de distintos diámetros que se extienden desde Planta Echeverría hacia la Planta Ramírez pasando por calles Ambrosetti, 3 de Febrero (desde Uranga hasta Almafuerte) y Dean J. Álvarez. Con esto se logrará un incremento de entre el 10 y 12% del volumen de agua impulsada.

“Además, es de destacar que esta obra está financiada 100% con fondos paranaenses, gracias al aporte que hacen los vecinos y que esperamos poder devolverlo con un mejor servicio de agua potable”, concluyó Loréfice.