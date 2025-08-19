Trabajadores de Salto Grande repudiaron las declaraciones de Benegas Lynch

Desde Siatrasag a firmaron que la represa de Salto Grande es “identidad entrerriana” y "es patrimonio de los entrerrianos y argentinos”.

Desde Siatrasag afirmaron que la represa de Salto Grande es “identidad entrerriana” y "es patrimonio de los entrerrianos y argentinos”.

Desde el Sindicato Argentino de Trabajadores de Salto Grande (Siatrasag) repudiaron al candidato a senador por La Libertad Avanza, Joaquín Benegas Lynch quien se mostró partidario de privatizar la represa binacional. Afirmaron que Salto Grande es “identidad entrerriana” y reivindicaron a la represa hidroeléctrica “como patrimonio de los entrerrianos y los argentinos”. “Nos oponemos a estos discursos de entrega, de buscar con consignas vacías y altisonantes regalar a los mismos de siempre una empresa pública equilibrada, estratégica, eficiente y de nivel internacional”, remarcaron.

Los trabajadores se refirieron a declaraciones del candidato libertario que afirmó que cuando si la gente lo vota presentará un proyecto para privatizar la represa.

Concordia río Uruguay creciente Salto Grande.jpg

“Una vez más, como hace 30 años, honrando aquel No A La Privatización de Salto Grande, nos pronunciamos ante las afirmaciones proferidas por el candidato a senador Joaquín Benegas Lynch”, expresaron los trabajadores en un documento.

Tras aseverar que la represa “no solo es un emblema de Entre Ríos, sino también representa la historia de un pueblo”, Siatrasag destacó que es “un ejemplo a nivel mundial de eficiencia, calidad, eficacia”.

“Es identidad entrerriana, parte de la historia de Concordia y Federación”, afirmó y señaló que además “es un actor central en la vida de ciudad y pueblos de la región, porque no se limita a la producción energética”.

“Una vez más, ante el afán de hacer negocios para pocos con recursos públicos, nos oponemos como como trabajadores y entrerrianos, a estos discursos de entrega, de buscar con consignas vacías y altisonantes regalar a los mismos de siempre una empresa pública equilibrada, estratégica, eficiente y de nivel internacional, que se ha construido con el esfuerzo de miles de personas, generación tras generación”, remarcó el sindicato en el documento, que lleva la firma del secretario general Sergio Benitez.

Por último remarcó: “Desde Siatrasag nuevamente nos movilizarnos, atentos a los acontecimientos y una vez más, como en aquellos años 90 convocamos a todos los actores sociales a defender lo que es de todos”.

represa de Salto Grande.jpg

El Documento

“Los trabajadores reivindicamos a Salto Grande como patrimonio de los entrerrianos y los argentinos. Desde el Sindicato Argentino de Trabajadores de Salto Grande, una vez más, como hace 30 años, honrando aquel No A La Privatización de Salto Grande, nos pronunciamos ante las afirmaciones proferidas por el candidato a Senador Joaquín Benegas Lynch.

Salto Grande no solo es un emblema de Entre Ríos, sino también representa la historia de un pueblo, de una región entera que lucho por un proyecto trascendental y transformador para esta Provincia, dejando en el camino incluso parte de sus raíces y de su tierra.

Con más de 40 años de operación, es un ejemplo a nivel mundial de eficiencia, calidad, eficacia, produciendo la energía más barata de todo sistema eléctrico argentino (superando por lejos a todas las generadoras privadas).

Además de producir más del cuatro por ciento del consumo eléctrico nacional, su rol es esencial para la sustentabilidad y normal funcionamiento del sistema interconectado nacional, permitiendo la transmisión de energía, la regulación de frecuencia, lo cual dota de estabilidad a todo el sistema eléctrico argentino, habilitando, además, el comercio energético con países vecinos.

Se trata de un activo estratégico, solvente y de una reputación inapelable, que es determinante, para la transición energética. Estamos hablando de un modelo de gestión público en función de los intereses nacionales.

Pero por si todo esto no fuera suficiente, Salto Grande es identidad entrerriana, parte de la historia de Concordia y Federación, es un actor central en la vida de ciudad y pueblos de la región, porque no se limita a la producción energética, por el contrario, tiene una presencia permanente en las comunidades que trasciende gobiernos, ideologías o partidos políticos; desde sus inicios y en estas últimas décadas, el rol activo de Salto Grande se ha traducido en obras de infraestructura, de puesta en valor de espacios públicos, de inversión en escuelas, hospitales, clubes, centros de salud, como así también de programas que fomentan el deporte, la educación y la cultura a través del trabajo permanente con municipios, comunas y organizaciones civiles.

Ambulancias, tomógrafos, angiógrafos, equipamiento, insumos y aparatología médica, - que fue esencial durante la pandemia- puntos digitales, medios informáticos, programas educativos, deportivos, culturales; obras de iluminación, mejoras en escuelas y clubes de barrios, pasantías, instancias de formación e investigación, un centro de capacitación, asistencia técnica permanente a las municipalidades, trabajo con sectores de la Sociedad Civil, impulso al turismo y a la generación de oportunidades, donación y adquisición de equipamiento diverso para organizaciones No Gubernamentales y Estatales, apoyo a proyectos, patrocinio y acompañamiento a iniciativas públicas y privadas, en todo ello y en más, Salto Grande está presente; a través de una sostenida inversión pública, una visión y compromiso con un rol activo en la comunidad, que excede a una gestión de gobierno.

Represa salto grande.jpg

Puede que aún resten cosas por hacer, pendientes, que debemos atender, pero que sin lugar a dudas no se van a saldar privatizando o cediendo un Organismo eficiente y sin déficit a intereses privados que vienen a quedarse con el esfuerzo y los recursos de un Pueblo que ha construido, sostenido y defendido con el sudor, el compromiso y la lucha a aquello que reconocen como propio.

Ya hemos visto estos intentos en el pasado, y hoy volvemos a cruzarnos con las mismas intenciones de llevarse el patrimonio de los Concordienses, de los Federaenses y de todos los entrerrianos.

Salto Grande significa oportunidades, potencialidades y respuestas reales en cada una de las localidades que conforman la región.

Una vez más, ante el afán de hacer negocios para pocos con recursos públicos, nos oponemos como como trabajadores y entrerrianos, a estos discursos de entrega, de buscar con consignas vacías y altisonantes regalar a los mismos de siempre una empresa pública equilibrada, estratégica, eficiente y de nivel internacional, que se ha construido con el esfuerzo de miles de personas, generación tras generación.

Desde Siatrasag nuevamente nos movilizarnos, atentos a los acontecimientos y una vez más, como en aquellos años 90 convocamos a todos los actores sociales a defender lo que es de todos”.

Represa Salto Grande privatización

Declaraciones del candidato

El candidato a senador por Alianza La Libertad Avanza (ALLA) de Entre Ríos, Joaquín Benegas Lynch, se refirió a la posible privatización de Enersa y de Salto Grande. “Todo lo que tenga que ver con promover las inversiones, apuntar a la privatización de la mayor parte de las empresas estatales y sacar al Estado del medio, yo voy a estar bregando por eso, definitivamente”.

En cuanto a otras empresas como Enersa, sostuvo que “independientemente de las restricciones que pueda haber para ese camino, definitivamente yo creo que cualquier empresa estatal debería privatizarse; buscar los mecanismos para privatizarse. Porque el Estado es ineficiente naturalmente. Yo creo que deberíamos ir siempre, con las restricciones y analizando caso por caso, deberíamos ir definitivamente a la privatización”. En declaraciones a Radio Plaza sobre empresas que fueron privatizadas y no prosperaron aseguró que si una empresa privada no funciona por decisión del mercado, entonces tiene que quebrar.