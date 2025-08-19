Uno Entre Rios | Ovación | Racing

Racing se juega todo ante Peñarol en el Cilindro

Racing y Peñarol se miden este martes desde las 21.30, en el marco del partido de vuelta de los octavos de final.

19 de agosto 2025 · 07:54hs
Racing y Peñarol vienen de igualar en Montevideo 1 a 0 para el local. 

Racing y Peñarol jugarán este martes desde las 21.30 en el Cilindro, en el marco del partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025.

El equipo que dirige Gustavo Costas viene de caer en los minutos finales ante Tigre por el Clausura y buscará remontar la serie tras la derrota 1 a 0 en Montevideo. El ganador se medirá en la próxima instancia ante el vencedor de Fortaleza - Vélez. Conocé las formaciones, dónde verlo en vivo y más.

Tigre se impuso ante Racing en el final de partido.

En un final dramático, Racing perdió con Tigre en la previa a la revancha con Peñarol

El paranaense Eric Remedi titular en Peñarol ante Racing

Racing perdió con Peñarol en Uruguay por la ida de los octavos

Cómo llegan Racing y Peñarol al duelo de la Libertadores

La Academia perdió su último compromiso ante Tigre en los minutos finales y acentuó su racha de tres caídas seguidas como local en igualdad de partidos jugados en el Torneo Clausura, igualando así el peor arranque en el Cilindro de su historia. En este panorama buscará recuperarse y remontar la serie contra el Carbonero, luego de la derrota por 1 a 0 en el Campeón del Siglo.

Por su parte, el Manya tampoco pudo ganar el fin de semana y fue derrotado 2 a 1 por Boston River, que le cortó un invicto de seis encuentros. Además, no podrá contar en la vuelta con su goleador y figura, Leonardo Fernández, que fue reemplazado en el duelo de ida por una distensión en el ligamento lateral interno de su rodilla derecha.

La probable formación de Racing vs. Peñarol, por la Libertadores

Gabriel Arias; Marco Di Césare, Santiago Sosa, Marcos Rojo o Franco Pardo; Gastón Martirena, Juan Ignacio Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Adrián Martínez y Elías Torres o Duván Vergara. DT: Gustavo Costas.

El posible once de Peñarol vs. Racing, por la Libertadores

Brayan Cortes; Maximiliano Olivera, Nahuel Herrera, Javier Méndez, Emanuel Gularte; Eric Remedi, Jesús Trindade, Igancio Sosa, Maximiliano Silvera, Davis Terans, Javier Cabrera. DT: Diego Aguirre.

Racing vs. Peñarol, por la Libertadores: dónde ver en vivo y datos del partido

  • Hora: 21.30
  • TV: Fox Sports
  • Árbitro: Wilmar Roldán (COL)
  • VAR: Juan Lara (CHI)
  • Estadio: Presidente Perón
