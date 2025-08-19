Uno Entre Rios | La Provincia | docentes

Docentes participaron de campamentos pedagógicos de matemática

Con gran participación y entusiasmo de los más de 100 docentes, se desarrollaron los campamentos pedagógicos de matemática en Paraná y Concordia.

Con gran participación y entusiasmo de los más de 100 docentes, se desarrollaron los campamentos pedagógicos de matemática en Paraná y Concordia, en el marco del programa Red de Escuelas que Transforman. La iniciativa reunió a referentes del Ciclo Orientado de más de 60 escuelas por sede, con el propósito de fortalecer estrategias innovadoras de enseñanza y aprendizaje a través de encuentros intensivos de dos días en cada ciudad.

“Estamos muy contentos porque los encuentros tuvieron una alta participación y se trabajó con mucha creatividad la enseñanza de la matemática”, expresó la presidenta del Consejo General de Educación (CGE), Alicia Fregonese.

Las jornadas se realizaron el 11 y 12 de agosto en el Complejo Cabañas del Parador, en Paraná, y el 13 y 14 de agosto en Hathor Hotels, Concordia. En un formato dinámico y participativo, los docentes pudieron repensar colectivamente sus prácticas, explorar nuevas estrategias, compartir experiencias y fortalecer una mirada crítica, creativa y colaborativa sobre la enseñanza de la matemática.

“Valoramos el gran trabajo que realizan las escuelas de nuestra provincia para potenciar los aprendizajes de sus estudiantes. Desde la Fundación, junto al CGE, impulsamos acciones que apuesten a la transformación de la educación secundaria. Estas instancias presenciales nos llenan de alegría porque vemos cómo los participantes comparten estrategias y herramientas que enriquecen los procesos educativos en sus aulas”, destacó Nicolás Cabrol, secretario ejecutivo de la Fundación Banco Entre Ríos.

A diferencia de los encuentros presenciales y virtuales habituales, la propuesta brindó mayor tiempo y diversidad de actividades en un entorno pensado para combinar trabajo y recreación, favoreciendo la construcción colectiva en comunidad.

“Es alentador ver docentes con ganas de seguir mejorando, capacitándose y valorando el intercambio. La transformación de la educación secundaria no se logra de forma individual, requiere trabajo en equipo y una comunidad profesional comprometida con el objetivo de que los estudiantes aprendan más y mejor matemática”, subrayó Darío Tuffilaro, capacitador de Somos Red.

El programa Red de Escuelas que Transforman, que ya alcanza a más de 190 escuelas entrerrianas, es impulsado por segundo año consecutivo por el CGE en articulación con la Fundación Banco Entre Ríos y las Fundaciones del Grupo Petersen. Su objetivo es acompañar los procesos institucionales de mejora continua en los niveles secundario y técnico de la provincia.

