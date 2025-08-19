Uno Entre Rios | Policiales | Ruta 12

Un colectivo despistó en la Ruta 12 luego de chocar una rueda desprendida

El accidente fue a la altura de El Palenque, departamento Paraná, en la Ruta 12. Un ómnibus embistió una cubierta que se había desprendido de un camión.

19 de agosto 2025 · 17:59hs
El colectivo despistó en la Ruta 12 a la altura de El Palenque.

Canal 2 Cerrito

Algunos pasajeros fueron asistidos solo por precaución.

Canal 2 Cerrito

El colectivo chocó una cubierta desprendida de un camión en la Ruta 12.

Canal 2 Cerrito

Un accidente de tránsito se registró en horas de este martes sobre la Ruta Nacional 12, a la altura de El Palenque, departamento Paraná. Un ómnibus que se dirigía hacia la localidad de Cerrito embistió una cubierta que se había desprendido de un camión que circulaba en sentido contrario.

El despiste en la Ruta 12

Tras el impacto, el colectivo perdió estabilidad y despistó sobre la banquina, lo que obligó a la restricción parcial del tránsito en la zona hasta que se garantizó la seguridad de los pasajeros.

Un hombre de 82 años sufrió un leve accidente en plena tormenta al despistarse con su auto sobre un puente sin señalizar en la Ruta 18.

Ruta 18: perdió el control del auto durante el temporal y sufrió un fuerte choque

arrestan a un hombre por intento de robo de cableado telefonico en parana

Arrestan a un hombre por intento de robo de cableado telefónico en Paraná

De acuerdo con lo relatado por el conductor del camión, no se percató de la pérdida de la cubierta hasta que detuvo su marcha más adelante, al ver lo ocurrido. En ese momento, regresó al lugar para auxiliar al micro siniestrado y colaborar con las autoridades viales que trabajaron en el operativo, indicó FMCerrito.

En el ómnibus viajaban 14 pasajeros que, según manifestaron, resaltaron la rápida reacción y pericia del chofer, quien logró mantener el control del vehículo y evitar un vuelco que podría haber tenido consecuencias graves.

A pesar del susto, ninguno de los ocupantes sufrió lesiones, aunque se registraron demoras en la circulación vehicular debido a las tareas de asistencia y remoción de la unidad afectada.

Noticias relacionadas
Artemio Waigel fue uno de los principales acusados en una de las mayores estafas de la provincia.

Falleció Artemio Waigel, el empresario condenado por la mayor estafa de Entre Ríos

EL hecho ocurrió en la Unidad Penal 9 de El Potrero de Gualeguaychú.

Gualeguaychú: un penitenciario fue lesionado con un disparo de otro compañero

Paraná: motociclistas se accidentaron y fueron derivados inconscientes al hospital

Motociclistas se accidentaron y fueron derivados inconscientes al hospital

Falleció un hombre tras un incendio en una planta de residuos de Diamante.

Falleció un hombre tras un incendio en una planta de residuos de Diamante

