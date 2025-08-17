Despidos en histórica empresa de calefactores

La empresa de calefactores Eskabe despidió a trabajadores con más de 30 años de antigüedad en Mar del Plata. Argumentan caída del consumo

En Mar del Plata, la crisis de consumo alcanzó con fuerza al sector metalúrgico con despidos en la empresa de calefactores y termotanques Eskabe.

“Hace un tiempo hubo un pedido de suspensiones, que no se logró hacer pero se despidió a 5 trabajadores y que la empresa Eskabe indemnizó como corresponde. En estos casos y por haberlos indemnizado, los trabajadores nos piden que no intervengamos y mucho no podemos hacer. Pero todos tenían antigüedad. Uno de ellos más de 30 años. Además del atraso en el pago de sueldos y aguinaldo y de retiros voluntarios”, expresó José Luis Rocha, referente de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) Mar del Plata.

A su vez, manifestó que desde la firma les comunicaron que “en octubre se destrabaría la situación” y atribuyó esta situación a la caída general del consumo.

“Todo esto se debe a la falta de consumo porque a la empresa les han bajado las ventas considerablemente y no escapa a la industria en gran parte de la ciudad. Hay comercios cerrados, así como kioscos y almacenes chicos. Claramente han bajado las ventas a niveles históricos y algunos pueden aguantar y otros no. Y a esto hay que agregar que pasaron las peores vacaciones de invierno de los últimos 20 años. Si no se cambia el modelo económico, a nivel local la industria en general está complicada”, advirtió Rocha, quien también se desempeña como secretario general de la CGT local.