Despidos en histórica empresa de calefactores

La empresa de calefactores Eskabe despidió a trabajadores con más de 30 años de antigüedad en Mar del Plata. Argumentan caída del consumo

17 de agosto 2025 · 14:40hs
En Mar del Plata, la crisis de consumo alcanzó con fuerza al sector metalúrgico con despidos en la empresa de calefactores y termotanques Eskabe.

“Hace un tiempo hubo un pedido de suspensiones, que no se logró hacer pero se despidió a 5 trabajadores y que la empresa Eskabe indemnizó como corresponde. En estos casos y por haberlos indemnizado, los trabajadores nos piden que no intervengamos y mucho no podemos hacer. Pero todos tenían antigüedad. Uno de ellos más de 30 años. Además del atraso en el pago de sueldos y aguinaldo y de retiros voluntarios”, expresó José Luis Rocha, referente de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) Mar del Plata.

eskabe UOM Mar del Plata calefactores

A su vez, manifestó que desde la firma les comunicaron que “en octubre se destrabaría la situación” y atribuyó esta situación a la caída general del consumo.

“Todo esto se debe a la falta de consumo porque a la empresa les han bajado las ventas considerablemente y no escapa a la industria en gran parte de la ciudad. Hay comercios cerrados, así como kioscos y almacenes chicos. Claramente han bajado las ventas a niveles históricos y algunos pueden aguantar y otros no. Y a esto hay que agregar que pasaron las peores vacaciones de invierno de los últimos 20 años. Si no se cambia el modelo económico, a nivel local la industria en general está complicada”, advirtió Rocha, quien también se desempeña como secretario general de la CGT local.

Despidos Mar del Plata trabajadores UOM consumo
