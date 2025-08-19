Se abre la segunda fecha del Clausura de la APB

Este martes jugarán por el torneo de la APB Recreativo-Ciclista, Sionista-San Martín, Estudiantes-Paracao y Quique-Patronato.

Recreativo-Ciclista, el duelo destacado de la segunda fecha del Clausura de la APB.

La segunda fecha del Torneo Clausura de Primera A de la Asociación Paranaense de Básquet ( APB ) se iniciará este martes con tres interesantes encuentros. Recreativo y Ciclista se vuelven a ver las caras en un duelo que siempre promete. Los dos elencos que debutaron con triunfos y sus objetivos son la consagración.

Recreativo le ganó fácil a San Martín y Ciclista celebró de visitante ante Unión en Crespo. En el medio, también jugaron por la Liga Provincial. Recreativo pisó fuerte ante Estudiantes y Ciclista cayó de local con Sionista.

Estudiantes y Rowing ganaron en el inicio del Torneo Clausura de la APB

Este martes se juegan un partido importante, en el cual guardar fuerzas podría ser un error importante. Con la idea de finalizar la fase clasificatoria lo más arriba posible (para después tener ventaja deportiva), tanto el Bochas como el Verde saben que el duelo es clave.

Asimismo, Estudiantes y Paracao también se medirán pero en el Parque. El CAE es favorito en este duelo, aunque nunca hay que descartar un Paracao con potencial.

Sionista ya tuvo un fuerte dolor de cabeza en la primera fecha cuando perdió con Rowing, y no quiere pasar por la misma situación. Sioni recibirá a San Martín, equipo que viene de debutar con una abultada derrota ante Recreativo.

También debutará Quique, que en la primera fecha quedó libre, ante el recientemente ascendido Patronato, que en su debut fue goleado por Patronato.

Segunda fecha del torneo Clausura de la APB

Martes

A las 21.00, Sionista-San Martín

A las 21.45, Estudiantes-Paracao

A las 21,00, Recreativo-Ciclista

A las 21.30, Quique-Patronato

Miércoles

A las 21.30, Echagüe-Olimpia

A las 21.00, Talleres-Unión

Libre: Rowing

Posiciones: Recreativo, Estudiantes, Paracao, Ciclista, Rowing y Olimpia 2, Talleres, Echagüe, Unión, San Martín, Sionista y Patronato 1, Quique 0