Derrota para el paranaense Dimas Garateguy

En la localidad bonaerense de Maipú, Dimas Garateguy perdió por puntos ante el invicto local Tomás Irusta.

19 de agosto 2025 · 18:14hs
Dimas Garateguy mostró bravura

Dimas Garateguy mostró bravura, pero no le alcanzó para superar al púgil anfitrión.

No fue el resultado esperado para el boxeador paranaense Dimas Garateguy. El púgil profesional que se entrena en el gimnasio del Club Atlético Colón se presentó en el Club Atlético Jorge Newbery de la localidad bonaerense de Maipú, donde se enfrentó con el invicto local Tomás Irusta.

Luego de seis asaltos, el Ciclón Irusta se quedó con la victoria por puntos, en fallo unánime de los jueces. Toti Garateguy, que pesó 63,500 kilogramos, intentó ser protagonista como visitante, aunque su adversario, que pesó 63,400 kilos, fue quien conectó los mejores golpes. De hecho, en el quinto asalto el réferi Ariel Larrea le realizó una cuenta de protección al entrerriano, que pudo salir airoso del complicado momento.

Tras el campanazo final los jueces Franco Figueroa, Araceli Larios y Juan Sosa fallaron 59-54, 57-56 y 58-55, respectivamente a favor de Irusta, que mejoró su récord a nueve triunfos (tres por nocaut) y tres empates. Mientras que Garateguy decayó a 11 victorias (tres por la vía rápida) y nueve derrotas (cuatro antes del límite).

Dimas Garateguy Tomás Irusta Club Atlético Colón boxeo
