Empresa de electrodomésticos y tecnología cerró y 300 trabajadores quedaron en la calle

17 de agosto 2025 · 12:41hs
La cadena de electrodomésticos y tecnología Start_ cerró de forma sorpresiva sus 23 locales físicos en todo el país y solo venderá online. La medida, comunicada a los 300 trabajadores a través de un correo electrónico alude a “motivos de fuerza mayor”.

Fundada en 2021 por Nicolás Osta y Esteban Isorna, Start_ nació con una estrategia de crecimiento agresiva. Su primer local abrió en Cabildo y Juramento, en la Ciudad de Buenos Aires, y en poco tiempo sumó una red de 30 sucursales en puntos estratégicos como Córdoba, Rosario, Mendoza, Neuquén, Salta, Posadas y San Miguel de Tucumán.

La firma ofrecía desde televisores, consolas y celulares hasta línea blanca, y en 2024 había anunciado un plan para duplicar su cantidad de locales, mudar su centro logístico a un predio de 4.400 metros cuadrados y reforzar su plataforma de e-commerce. Sin embargo, sucedieron recortes internos, atrasos en el pago de salarios como antecedente de esta medida final.

Crisis del sector

Fuentes cercanas a Start_ señalan que el mercado está golpeado por la caída del consumo interno, la competencia con importaciones y compras en el exterior, y los altos costos operativos en shoppings, advierte Datagremial.

El derrumbe de Start_ se suma al crítico panorama de Garbarino y Compumundo, cuya situación judicial se encuentra en la etapa de “Registro de Interesados” para intentar evitar la quiebra definitiva.

Por ahora, la dirección de Start_ guarda silencio y los trabajadores permanecen en una incertidumbre total, sin precisiones sobre indemnizaciones, continuidad laboral o reubicación.

