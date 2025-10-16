SMN: emitieron una alerta amarilla por tormentas fuertes para Entre Ríos

El SMN emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes en Entre Ríos y otras 13 provincias, con lluvias intensas, granizo y ráfagas de hasta 90 km/h.

El SMN informó que las tormentas golpearán al provincia con registros de lluvias intensas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este jueves una alerta amarilla por fuertes tormentas para Entre Ríos y otras 13 provincias que será válida hasta la tarde de este viernes.

Según el informe dado a conocer por el organismo nacional, se prevén fenómenos de variada intensidad, algunos localmente fuertes, acompañados por ráfagas intensas, caída ocasional de granizo. Además, se anuncia abundante actividad eléctrica y precipitaciones acumuladas de hasta 80 milímetros en algunas zonas.

Entre Ríos: anuncian una máxima de 30 grados para este miércoles

Entre Ríos: jueves de calor intenso con máximas de 31 grados

Según se explicó, el escenario meteorológico responde al avance de un sistema frontal que interactúa con una masa de aire cálido y húmedo instalada en la región, generando las condiciones propicias para el desarrollo de tormentas severas.

El alerta amarilla por tormentas para el viernes por la tarde, abarca a los siguientes departamentos entrerrianos: Gualeguay, Victoria, Nogoyá, Diamante, Paraná, La Paz, Villaguay, Federal, Feliciano, Federación, Concordia, y San Salvador.