SMN: emitieron una alerta amarilla por tormentas fuertes para Entre Ríos

El SMN emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes en Entre Ríos y otras 13 provincias, con lluvias intensas, granizo y ráfagas de hasta 90 km/h.

16 de octubre 2025 · 21:59hs
El SMN informó que las tormentas golpearán al provincia con registros de lluvias intensas.

El SMN informó que las tormentas golpearán al provincia con registros de lluvias intensas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este jueves una alerta amarilla por fuertes tormentas para Entre Ríos y otras 13 provincias que será válida hasta la tarde de este viernes.

Los datos del SMN

Según el informe dado a conocer por el organismo nacional, se prevén fenómenos de variada intensidad, algunos localmente fuertes, acompañados por ráfagas intensas, caída ocasional de granizo. Además, se anuncia abundante actividad eléctrica y precipitaciones acumuladas de hasta 80 milímetros en algunas zonas.

Según se explicó, el escenario meteorológico responde al avance de un sistema frontal que interactúa con una masa de aire cálido y húmedo instalada en la región, generando las condiciones propicias para el desarrollo de tormentas severas.

El alerta amarilla por tormentas para el viernes por la tarde, abarca a los siguientes departamentos entrerrianos: Gualeguay, Victoria, Nogoyá, Diamante, Paraná, La Paz, Villaguay, Federal, Feliciano, Federación, Concordia, y San Salvador.

SMN Alerta amarilla tormentas Entre Ríos
