Uno Entre Rios | La Provincia | Entre Ríos

Entre Ríos: lunes con buen tiempo, máxima de 26 y mucho sol

Según el SMN en Entre Ríos la semana tendrá jornadas más calurosas. Las temperaturas irán en ascenso y para el miércoles se prevén hasta 30 grados

13 de octubre 2025 · 08:25hs
Entre Ríos: lunes con buen tiempo, máxima de 26 y mucho sol

Foto UNO/Gonzalo Nuñez

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anuncia buenas condiciones del tiempo en Entre Ríos este lunes, con temperaturas máximas de entre 24 y 26 grados. Para hoy, se prevé un día soleado, con nubes ligeras.

La semana tendrá jornadas más calurosas. Las temperaturas irán en ascenso y para el miércoles se prevén hasta 30 grados. La nubosidad será variable, por momentos con mayor presencia de nubes.

detuvieron en entre rios al hombre acusado de doble femicidio y encontraron a salvo al nino

Detuvieron en Entre Ríos al hombre acusado de doble femicidio y encontraron a salvo al niño

Los turistas priorizaron los viajes cortos durante el fin de semana largo

Turistas priorizaron viajes cortos con poco gasto durante el fin de semana largo

clima soleado primavera calor
Entre R&iacute;os: lunes con buen tiempo, m&aacute;xima de 26 y mucho sol

Entre Ríos: lunes con buen tiempo, máxima de 26 y mucho sol

Por el momento no hay anuncio de lluvias, pero no se descartarían eventuales inestabilidades para el viernes de noche.

Temperatura

*En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 12 grados y la máxima alcanzará los 26 grados. El día comenzará despejado y luego continuará ligeramente nublado.

*En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador se espera una mínima de 13 grados y una máxima de 24 grados. Allí también se prevé un día ligeramente nublado.

*En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas se espera una mínima de 12 grados y una máxima de 24 grados. Al igual que en las otras localidades, se espera un día ligeramente nublado.

*En Victoria y Gualeguay pronostican 12 grados de mínima y 24 grados de máxima, con cielo entre despejado y nubes ligeras.

Entre Ríos SMN Servicio Meteorológico Nacional Temperatura
Noticias relacionadas
Abrigo sin Tiempo, es la nueva muestra fotográfica de Delfina Poos Abasto. Se puede apreciar en Casa de la Cultura de Entre Ríos, con entrada libre y gratuita

Inauguraron muestra fotográfica en la Casa de la Cultura

El cielo se presenta despejado en Paraná  con temperaturas promedio de entre 11 y 23 grados y vientos del sudoeste en el orden de los 42 a 60 km la hora, según el SMN

SMN: persiste el alerta amarilla por vientos para una parte de Entre Ríos

El cielo a las 18,55 en el sur de Paraná.

Lluvia y granizo en Paraná: el alerta meteorológico del SMN para Entre Ríos

En San Salvador lanzaron la campaña arrocera 2025/206

Entre Ríos lanzó la campaña arrocera 2025/26

Ver comentarios

Lo último

Paro docente: este martes paran Agmer y AMET

Paro docente: este martes paran Agmer y AMET

Liga Provincial: Urquiza de Santa Elena y Regatas Uruguay clasificaron a los playoffs

Liga Provincial: Urquiza de Santa Elena y Regatas Uruguay clasificaron a los playoffs

Las primeras imágenes de los argentinos secuestrados por Hamas luego de más de 700 días en cautiverio

Las primeras imágenes de los argentinos secuestrados por Hamas luego de más de 700 días en cautiverio

Ultimo Momento
Paro docente: este martes paran Agmer y AMET

Paro docente: este martes paran Agmer y AMET

Liga Provincial: Urquiza de Santa Elena y Regatas Uruguay clasificaron a los playoffs

Liga Provincial: Urquiza de Santa Elena y Regatas Uruguay clasificaron a los playoffs

Las primeras imágenes de los argentinos secuestrados por Hamas luego de más de 700 días en cautiverio

Las primeras imágenes de los argentinos secuestrados por Hamas luego de más de 700 días en cautiverio

Premio Nobel de Economía 2025 fue otorgado a Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt

Premio Nobel de Economía 2025 fue otorgado a Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt

Entre Ríos: lunes con buen tiempo, máxima de 26 y mucho sol

Entre Ríos: lunes con buen tiempo, máxima de 26 y mucho sol

Policiales
El perfil del acusado de doble femicidio y su detención en Gualeguaychú

El perfil del acusado de doble femicidio y su detención en Gualeguaychú

Operativo antidrogas en Colón: seis detenidos y múltiples secuestros tras allanamientos simultáneos

Operativo antidrogas en Colón: seis detenidos y múltiples secuestros tras allanamientos simultáneos

Confirman conexión entre el detenido por el doble femicidio de Córdoba y el chofer de transfer desaparecido

Confirman conexión entre el detenido por el doble femicidio de Córdoba y el chofer de transfer desaparecido

Detuvieron en Entre Ríos al hombre acusado de doble femicidio y encontraron a salvo al niño

Detuvieron en Entre Ríos al hombre acusado de doble femicidio y encontraron a salvo al niño

Ruta 130: un motociclista grave tras chocar contra un camión

Ruta 130: un motociclista grave tras chocar contra un camión

Ovación
Liga Provincial: Urquiza de Santa Elena y Regatas Uruguay clasificaron a los playoffs

Liga Provincial: Urquiza de Santa Elena y Regatas Uruguay clasificaron a los playoffs

River Plate no pudo con Sarmiento y consiguió su cuarta derrota al hilo

River Plate no pudo con Sarmiento y consiguió su cuarta derrota al hilo

Lanús ganó y agudizó el mal momento de Independiente

Lanús ganó y agudizó el mal momento de Independiente

Federal A: Atlético de Rafaela y Ciudad de Bolívar son los finalistas

Federal A: Atlético de Rafaela y Ciudad de Bolívar son los finalistas

LPF: amplio dominio de los anfitriones

LPF: amplio dominio de los anfitriones

La provincia
Paro docente: este martes paran Agmer y AMET

Paro docente: este martes paran Agmer y AMET

Entre Ríos: lunes con buen tiempo, máxima de 26 y mucho sol

Entre Ríos: lunes con buen tiempo, máxima de 26 y mucho sol

San José habilitó su balneario para la temporada de verano

San José habilitó su balneario para la temporada de verano

Bajo la lluvia, volvieron a sonar los tambores del Contrafestejo

Bajo la lluvia, volvieron a sonar los tambores del Contrafestejo

Hondo pesar por el fallecimiento de Jorge Méndez

Hondo pesar por el fallecimiento de Jorge Méndez

Dejanos tu comentario