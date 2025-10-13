Entre Ríos: lunes con buen tiempo, máxima de 26 y mucho sol

Según el SMN en Entre Ríos la semana tendrá jornadas más calurosas. Las temperaturas irán en ascenso y para el miércoles se prevén hasta 30 grados

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anuncia buenas condiciones del tiempo en Entre Ríos este lunes, con temperaturas máximas de entre 24 y 26 grados. Para hoy, se prevé un día soleado, con nubes ligeras.

La semana tendrá jornadas más calurosas. Las temperaturas irán en ascenso y para el miércoles se prevén hasta 30 grados. La nubosidad será variable, por momentos con mayor presencia de nubes.

Por el momento no hay anuncio de lluvias, pero no se descartarían eventuales inestabilidades para el viernes de noche.

Temperatura

*En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 12 grados y la máxima alcanzará los 26 grados. El día comenzará despejado y luego continuará ligeramente nublado.

*En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador se espera una mínima de 13 grados y una máxima de 24 grados. Allí también se prevé un día ligeramente nublado.

*En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas se espera una mínima de 12 grados y una máxima de 24 grados. Al igual que en las otras localidades, se espera un día ligeramente nublado.

*En Victoria y Gualeguay pronostican 12 grados de mínima y 24 grados de máxima, con cielo entre despejado y nubes ligeras.