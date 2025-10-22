Organizada por la Municipalidad de Paraná, la Feria en Tu Barrio ya tiene 70 puntos de distribución. Este miércoles llegó a barrio Florida.

La Feria en Tu Barrio ya tiene 70 puntos de distribución en la ciudad de Paraná.

La Feria en Tu Barrio es una iniciativa organizada por la Municipalidad de Paraná que busca ofrecer productos frescos y a precios accesibles. Hasta el momento, alcanzó un total de 70 puntos de distribución en la capital entrerriana.

La Feria en Tu Barrio estuvo este miércoles en el barrio Florida. Allí, el subsecretario de Producción, Oscar Bustamante, destacó la importancia de esta iniciativa: “Estamos contentos de estar en la comisión vecinal Florida, en el punto número 70 de lo que va de la gestión municipal”.

A lo que agregó: “Hemos recorrido la ciudad, trabajando con las vecinales y asociaciones civiles para acercar productos de muy buena calidad y a precios accesibles, en el marco de una política pública relacionada con la soberanía alimentaria”.

Al respecto, apuntó que “las devoluciones son muy buenas y los volúmenes de venta son importantes. Aunque hay puntos con más afluencia de público que otros, el compromiso de los puesteros con la soberanía alimentaria es crucial, y afortunadamente, las ventas y la elección de los paranaenses acompañan esta iniciativa”.

En ese sentido, destacó que la intendenta Rosario Romero enfatizó la importancia de llegar a una doble población destinataria: “Estamos organizando junto con las asociaciones civiles y comisiones vecinales para alcanzar a todos los paranaenses que demandan estos alimentos”, explicó Bustamante.

Además, destacó que los puesteros tienen al menos tres puntos de venta a la semana, lo que les permite ofrecer precios directos al consumidor, beneficiando tanto a compradores como a productores.

Más declaraciones

Por su parte, secretario de la comisión vecinal Florida, Jonathan Godoy, expresó la satisfacción de la comunidad: “Estamos muy contentos, los vecinos también. Es excelente que hayan venido al barrio; los estábamos esperando con muchas ganas. Los vecinos están felices, esperamos que se pueda seguir realizando esta feria”.

La tesorera de la comisión, Lucrecia Godoy, también se mostró optimista: “Trabajamos articuladamente con la municipalidad, los precios son muy buenos y es importante que las familias aprovechen esta oportunidad, especialmente en estos tiempos en que buscamos precios accesibles”.

Por otro lado, el funcionario confirmó que la Feria en tu Barrio continuará su trayecto esta semana el día jueves en el barrio Mercantil, en la Plaza Juan Pablo II, y el sábado en Sanz Peña, sobre calle Villaguay.