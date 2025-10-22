Central Córdoba hundió a Huracán en el Ducó y trepó a la cima de la Zona A

Central Córdoba se impuso por 1-0 gracias al gol de Fernando Martínez a los 33 minutos y profundizó la crisis del conjunto entrenado por Frank Kudelka.

Central Córdoba venció por 1-0 a Huracán en el Tomás Adolfo Ducó gracias al gol de Fernando Martínez a los 33 minutos del primer tiempo, llegó a 21 unidades y escaló a la cima de la Zona A y hundió al Globo, que ganó apenas uno de los últimos nueve partidos y quedó 12° con 16 puntos.