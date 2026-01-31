SMN: semana sin precipitaciones y temperaturas en aumento

Uno Entre Rios | La Provincia | SMN

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó una semana con altas temperaturas. Los promedios serán de ente 25 y 35 grados, con un pico de 39 grados

31 de enero 2026 · 07:12hs
Foto: Archivo UNO

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó una semana sin precipitaciones y con temperaturas en aumento. Los promedios serán de 25 grados de mínima y 35 de máxima, con un pico de 39 grados para el día viernes.

Este sábado, las temperaturas promedios de entre 24 grados de mínima y 32 grados de máxima. El cielo estará parcialmente nublado durante la mañana, mayormente nublado durante la tarde y la noche, los vientos soplarán del noreste rotando al norte.

Para el domingo las temperaturas promedios se ubicarán entre los 21 los 34 grados, el cielo estará parcialmente nublado durante la mañana y mayormente nublado durante la tarde y la noche, los vientos soplarán del sector norte rotando al este.

El lunes habrá un leve aumento de la temperatura con mínimas de 22 y máximas de 35. El cielo estará mayormente nublado durante toda la jornada y los vientos soplarán predominantes del sector norte rotando al noroeste.

El martes las temperaturas se mantendrán altas con 25 grados de mínima y 34 grados de máxima. El cielo estará mayormente nublado durante toda la jornada y los vientos soplarán el noroeste.

Para el miércoles se esperan 25 grados de mínima y 35 grados de máxima, con cielo algo nublado durante la mañana y parcialmente nublado durante la tarde con vientos soplando del noreste rotando al norte.

El jueves la temperatura aumentarán aún más con 27 grados de mínima y 36 grados de máxima. El cielo estará algo nublado durante la mañana y parcialmente nublado durante la tarde. Los vientos soplarán desde el sector norte rotando al noreste, en el orden de los 23 a 31 kilómetros la hora.

Para el viernes, las temperaturas promedio treparán a 30 grados de mínima y a 39 grados de máxima. El cielo estará mayormente nublado durante la mañana y la tarde y noche; y los vientos soplarán del sector norte rotando al noroeste.

Recomendaciones clave de salud

  • Hidratación: Aumentar el consumo de agua sin esperar a tener sed.
  • Exposición al sol: Evitar actividades al aire libre y el sol directo entre las 10:00 y las 16:00 horas.
  • Alimentación: Comer verduras y frutas; evitar comidas abundantes y bebidas alcohólicas o con cafeína.
  • Vestimenta: Usar ropa holgada, liviana y colores claros, junto con gorra y anteojos de sol.
  • Ambientes: Mantener frescos los hogares, utilizar ventiladores o aire acondicionado.

Síntomas de alerta ante un golpe de calor

  • Temperatura corporal mayor a 39°C o 40°C.
  • Mareos, náuseas, vómitos, dolor de cabeza intenso.
  • Sed intensa, sequedad en la boca, sudoración excesiva o, por el contrario, piel muy seca.
  • Confusión, convulsiones o pérdida de consciencia.

Ante estos síntomas, es necesario acudir de inmediato al médico, trasladar a la persona a un lugar fresco y refrescarla con agua.

