Rige alerta amarilla por tormentas en toda la provincia de Entre Ríos

Desde el área de Defensa Civil de la provincia se informó que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla para este lunes.

Un nuevo alerta para Entre Ríos.

Desde el área de Defensa Civil de la provincia informaron que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas que se extenderá durante toda la jornada de este lunes y afectará a la totalidad del territorio entrerriano.

Según el parte oficial, la región será impactada por tormentas de variada intensidad , algunas de ellas localmente fuertes , que estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica , ráfagas de viento que podrían superar los 70 kilómetros por hora , granizo ocasional y abundantes precipitaciones en cortos períodos de tiempo .

En cuanto a los acumulados de lluvia, se prevén valores que oscilarán entre 30 y 70 milímetros, aunque no se descarta que en algunos puntos puedan registrarse montos superiores de manera puntual.

Recomendaciones y precauciones por el alerta

Ante este escenario, desde el gobierno provincial instan a la población a extremar los cuidados y seguir una serie de recomendaciones para reducir riesgos: