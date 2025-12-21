Desde el área de Defensa Civil de la provincia informaron que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas que se extenderá durante toda la jornada de este lunes y afectará a la totalidad del territorio entrerriano.
Rige alerta amarilla por tormentas en toda la provincia de Entre Ríos
Según el parte oficial, la región será impactada por tormentas de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes, que estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ráfagas de viento que podrían superar los 70 kilómetros por hora, granizo ocasional y abundantes precipitaciones en cortos períodos de tiempo.
En cuanto a los acumulados de lluvia, se prevén valores que oscilarán entre 30 y 70 milímetros, aunque no se descarta que en algunos puntos puedan registrarse montos superiores de manera puntual.
Recomendaciones y precauciones por el alerta
Ante este escenario, desde el gobierno provincial instan a la población a extremar los cuidados y seguir una serie de recomendaciones para reducir riesgos:
-
No sacar la basura para evitar obstrucciones en desagües.
Retirar objetos que puedan impedir el correcto escurrimiento del agua.
Evitar realizar actividades al aire libre.
No refugiarse bajo árboles ni cerca de postes de electricidad.
No permanecer en playas, ríos, lagunas ni piletas para disminuir el riesgo de ser alcanzado por rayos.
Mantenerse atentos ante la posible caída de granizo.