SMN emitió un alerta naranja por tormentas y sigue el calor

20 de diciembre 2025 · 07:05hs
Foto: UNO/Liliana Bonarrigo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja por tormentas para parte del territorio entrerriano. En el área se esperan tormentas fuertes algunas localmente severas, acompañadas por actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora y abundante caída de agua en cortos periodos. Se prevén valores de precipitación acumuladas entre 80 y 110 milímetros que puede ser superados en forma puntual.

Según el parte oficial, los departamentos alcanzados por la alerta naranja son Federal, Feliciano, Federación, La Paz, Paraná, Villaguay, Nogoyá, Diamante, Uruguay, San Salvador y Concordia. EWn tanto, para los departamentos de Victoria y Gualeguay rige una alerta amarilla, donde se esperan tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Estas condiciones podrían incluir actividad eléctrica frecuente, granizo ocasional, ráfagas de hasta 70 km/h y precipitaciones acumuladas de entre 30 y 70 milímetros, también con posibilidad de registros superiores en sectores puntuales.

Pronóstico extendido SMN

Para este sábado se prevén tormentas aisladas por la madrugada fuertes por la mañana y durante toda la jornada. Las temperaturas se ubicarán entre los 25 y los 27 grados y el viento soplará desde el sector norte en el orden de los 42 a 50 kilómetros la hora.

Para el domingo persisten las tormentas por la madrugada y por la mañana. Habrá cielo mayormente nublado por la tarde y tormentas por la noche. Las temperaturas se ubicarán entre los 22 y los 31 grados y los vientos soplarán del sector norte.

El lunes se esperan tormentas aisladas por la mañana y por la tarde. Las temperaturas se ubicarán entre los 21 y 29 grados y el viento soplará del sudoeste rotando al sudeste.

El martes habrá un leve aumento de la temperatura con 21 grados de mínima y 31de máxima, con cielo mayormente nublado durante la mañana y parcialmente nublado durante la tarde y la noche. Los vientos soplarán el sector sur rotando al este.

Para el miércoles se espera otro ascenso de la temperatura con 22 grados de mínima y 35 de máxima. El cielo se presentará parcialmente nublado durante toda la jornada y vientos soplando del Norte.

Para el jueves se esperan temperaturas de entre 24 y 33 grados con cielo mayormente nublado durante toda la jornada y vientos del norte.

El viernes el cielo permanecerá mayormente nublado durante la mañana y nublado durante la tarde con mínima 26 máxima de 34. Los vientos soplarán del sudoeste rotando al norte.

SMN calor alerta naranja Pronóstico extendido
