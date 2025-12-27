El Carnaval del País 2026 ya se puso en marcha en Gualeguaychú

El Carnaval del País se expresa en la pasarela del Corsódromo y también en el movimiento turístico, cultural y social que se despliega

Gualeguaychú empieza a contar los días para una nueva edición del Carnaval del País , el espectáculo teatral a cielo abierto más grande de la Argentina, que volverá a encender el verano entrerriano a partir del sábado 3 de enero de 2026.

Con once noches confirmadas, la fiesta reafirma su lugar como uno de los eventos culturales y turísticos más convocantes del país. La Comisión Directiva del Carnaval confirmó que ya se encuentran abiertas las boleterías del Corsódromo José Luis Gestro para la compra presencial de entradas y ubicaciones correspondientes a la edición 2026. La venta comenzó el miércoles 17 de diciembre e incluye tanto accesos generales como sectores numerados para todas las noches del desfile.

Venta de entradas

Durante el mes de diciembre, la atención en las boleterías del Corsódromo se realiza de miércoles a viernes, de 9 a 13 y de 17 a 21, y los sábados, de 9 a 13. Además, se habilitó atención telefónica vía WhatsApp a los números (03446) 225258, 237776 y 644455, mientras que las agencias de turismo deben comunicarse al (03446) 366999. En paralelo, continúa la venta online a través de la plataforma All Access www.allaccess.com.ar.

La edición 2026 del Carnaval del País se desarrollará a lo largo de once noches, con funciones previstas para los sábados de enero y febrero, además del fin de semana largo de Carnaval. El cronograma comenzará el sábado 3 de enero y se extenderá hasta el sábado 28 de febrero, incluyendo las presentaciones del domingo 15 y lunes 16 de febrero, fechas centrales de la celebración.

El Carnaval del País Gualeguaychú corsódromo 3.jpg

Las comparsas

Como cada año, el corazón del espectáculo estará puesto en el trabajo colectivo de las comparsas, que durante meses ensayan, diseñan y producen cada detalle de sus presentaciones. En esta edición participarán Papelitos, del Club Juventud Unida; Marí Marí, del Club Central Entrerriano; O’Bahía, del Club de Pescadores; y Ará Yeví, del Club Tiro Federal. Cada una llegará al Corsódromo con una propuesta temática propia, desarrollada a través de comisiones de frente, ballets, carrozas, vestuarios y música original interpretada en vivo.

El Carnaval del País se destaca por su despliegue artístico y técnico, y también por el entramado humano que lo sostiene. Son cientos las personas involucradas entre artistas, músicos, coreógrafos, diseñadores, costureras, técnicos y trabajadores que hacen posible un espectáculo que se renueva año tras año y que se convirtió en una marca identitaria de Gualeguaychú.

Además de su valor cultural, el carnaval representa un motor clave para la economía local y regional, con impacto directo en el turismo, la hotelería, la gastronomía y los servicios. Cada verano, miles de visitantes llegan a la ciudad para vivir una experiencia que combina tradición, creatividad y trabajo colectivo, consolidando al carnaval como uno de los principales atractivos del calendario estival argentino.

El Carnaval del País Gualeguaychú corsódromo 4.jpg

Con la apertura anticipada de la venta de entradas, Gualeguaychú empieza a palpitar una nueva temporada marcada por la expectativa, la organización y la pasión carnavalera.

El 3 de enero, el Corsódromo volverá a abrir sus puertas para recibir a quienes eligen, una vez más, ser parte de una celebración que ya forma parte del patrimonio cultural del país.

Cada verano, el Carnaval del País convoca a turistas de distintos puntos de la Argentina, que llegan a la ciudad atraídos por la propuesta artística, distinguida por el trabajo de las comparsas y por una identidad que se renueva edición tras edición.