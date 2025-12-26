En la madrugada de este viernes, personal de la Comisaría Quinta de Paraná intervino en un caso de violencia de género en una vivienda ubicada en calle Anselmi.
Violencia de género: le quemó la ropa y la dejó afuera
Al llegar al lugar, los efectivos encontraron a una mujer angustiada y llorando quien informó que su pareja había quemado su ropa y la había dejado fuera de la casa, negándole el acceso y cerrando la puerta con llave.
A pesar de los esfuerzos de los funcionarios por dialogar con el hombre, este se mostró muy reacio a cooperar.
La situación se resolvió cuando el padre del hombre llegó y abrió la puerta, lo que permitió a la policía demorar al agresor en el acto.
El fiscal interviniente fue informado de la situación y dispuso la detención del hombre, quien fue trasladado a la Alcaidía de Tribunales.