Violencia de género: le quemó la ropa y la dejó afuera

26 de diciembre 2025 · 12:51hs
En la madrugada de este viernes, personal de la Comisaría Quinta de Paraná intervino en un caso de violencia de género en una vivienda ubicada en calle Anselmi.

Al llegar al lugar, los efectivos encontraron a una mujer angustiada y llorando quien informó que su pareja había quemado su ropa y la había dejado fuera de la casa, negándole el acceso y cerrando la puerta con llave.

A pesar de los esfuerzos de los funcionarios por dialogar con el hombre, este se mostró muy reacio a cooperar.

La situación se resolvió cuando el padre del hombre llegó y abrió la puerta, lo que permitió a la policía demorar al agresor en el acto.

El fiscal interviniente fue informado de la situación y dispuso la detención del hombre, quien fue trasladado a la Alcaidía de Tribunales.

