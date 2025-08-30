SMN: este fin de semana llega la tormenta de Santa Rosa

Uno Entre Rios | La Provincia | SMN

30 de agosto 2025 · 07:34hs
Foto: Archivo/Ilustrativa

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica la llegada de la tormenta de Santa Rosa y condiciones de inestabilidad que se mantendrán hasta el lunes con lluvias intensas y toda la semana con la persistencia de cielos nublados.

Para este sábado se prevé cielo mayormente nublado durante la mañana, tormentas aisladas por la tarde y tormentas por la noche. Las temperaturas promedio se mantendrán entre los 15 y los 25 grados y los vientos soplarán del sector este.

Entre Ríos: pronostican hasta 24 grados para este jueves

Entre Ríos: pronostican hasta 24 grados para este jueves

entre rios: semana con buen tiempo culmina con la tormenta de santa rosa

Entre Ríos: semana con buen tiempo culmina con la tormenta de Santa Rosa

Para este domingo se esperan tormentas fuertes durante la madrugada y durante la mañana. Por la tarde se pronosticaron tormentas aisladas que se intensificarán durante la noche. Las temperaturas se ubican entre los 15 y los 25 grados y los vientos soplarán del este rotando al noreste y luego al norte en el orden de los 42 a 50 kilómetros la hora.

El lunes se esperan temperaturas promedio de entre 10 y 20 grados. Tormentas fuertes por la mañana y cielo mayormente nublado por la tarde y noche. Los vientos predominarán del sudoeste.

Para el martes habrá un leve descenso de la temperatura con 9 grados de mínima y 18 de máxima. El cielo se presentará mayormente nublado durante toda la jornada y los vientos soplarán del sector este rotando al sudeste.

El miércoles se espera un cielo mayormente nublado durante toda la jornada con temperaturas de 10 y 22 grados. Los vientos soparán del sector este.

Para el jueves se mantendrá el cielo mayormente nublado que persistirá durante toda la jornada con temperaturas de 8 y 18 grados y vientos del sur.

El viernes seguirán las mismas condiciones con cielo mayormente nublado, temperaturas de entre 7 y 15 grados y vientos del sur.

