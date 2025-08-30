SMN: este fin de semana llega la tormenta de Santa Rosa

Llega la tormenta de Santa Rosa con lluvias intensas para el centro del país. La semana seguirá con condiciones de inestabilidad. Pronóstico extendido

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica la llegada de la tormenta de Santa Rosa y condiciones de inestabilidad que se mantendrán hasta el lunes con lluvias intensas y toda la semana con la persistencia de cielos nublados.

Para este sábado se prevé cielo mayormente nublado durante la mañana, tormentas aisladas por la tarde y tormentas por la noche. Las temperaturas promedio se mantendrán entre los 15 y los 25 grados y los vientos soplarán del sector este.

Entre Ríos: semana con buen tiempo culmina con la tormenta de Santa Rosa

Para este domingo se esperan tormentas fuertes durante la madrugada y durante la mañana. Por la tarde se pronosticaron tormentas aisladas que se intensificarán durante la noche. Las temperaturas se ubican entre los 15 y los 25 grados y los vientos soplarán del este rotando al noreste y luego al norte en el orden de los 42 a 50 kilómetros la hora.

El lunes se esperan temperaturas promedio de entre 10 y 20 grados. Tormentas fuertes por la mañana y cielo mayormente nublado por la tarde y noche. Los vientos predominarán del sudoeste.

Para el martes habrá un leve descenso de la temperatura con 9 grados de mínima y 18 de máxima. El cielo se presentará mayormente nublado durante toda la jornada y los vientos soplarán del sector este rotando al sudeste.

El miércoles se espera un cielo mayormente nublado durante toda la jornada con temperaturas de 10 y 22 grados. Los vientos soparán del sector este.

Para el jueves se mantendrá el cielo mayormente nublado que persistirá durante toda la jornada con temperaturas de 8 y 18 grados y vientos del sur.

El viernes seguirán las mismas condiciones con cielo mayormente nublado, temperaturas de entre 7 y 15 grados y vientos del sur.