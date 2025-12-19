Uno Entre Rios | La Provincia | alerta

Alerta naranja por tormentas fuertes para este sábado

Desde el área de Defensa Civil de la provincia de Entre Ríos informaron que el Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta naranja.

19 de diciembre 2025 · 20:11hs
Alerta naranja por tormentas fuertes para este sábado

Desde el área de Defensa Civil de la provincia de Entre Ríos informaron que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja por tormentas fuertes para este sábado por la tarde, que afectará principalmente a la zona norte del territorio provincial.

Según el parte oficial, los departamentos alcanzados por la alerta naranja son Federal, Feliciano, Federación, La Paz, Paraná, Villaguay, Nogoyá, Diamante, Uruguay, San Salvador y Concordia. En estas zonas se prevén tormentas fuertes, algunas localmente severas, acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas de viento que podrían alcanzar los 90 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos. Los valores de precipitación acumulada estimados se ubican entre 80 y 110 milímetros, con posibilidad de superarse de manera puntual.

alerta en federacion por posible caso de sarampion en una menor

Alerta en Federación por posible caso de sarampión en una menor

El SMN advirtió por tormentas fuertes en siete departamentos del sur entrerriano.

SMN: alerta por tormentas para siete departamentos de Entre Ríos

En tanto, para los departamentos de Victoria y Gualeguay rige una alerta amarilla, donde se esperan tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Estas condiciones podrían incluir actividad eléctrica frecuente, granizo ocasional, ráfagas de hasta 70 km/h y precipitaciones acumuladas de entre 30 y 70 milímetros, también con posibilidad de registros superiores en sectores puntuales.

Recomendaciones y medidas de prevención por el alerta

Ante este escenario, desde el gobierno provincial instan a la población a extremar las precauciones. Entre las principales recomendaciones se destacan:

  • No sacar la basura y retirar objetos que puedan obstruir el escurrimiento del agua.

  • Evitar actividades al aire libre durante el desarrollo de las tormentas.

  • No refugiarse cerca de árboles, postes de electricidad u otras estructuras que puedan caer.

  • Para reducir el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.

  • Mantenerse atentos ante la posible caída de granizo.

  • Tener preparada una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos importantes y teléfono celular.

Las autoridades recomiendan seguir la evolución de las condiciones meteorológicas a través de los canales oficiales y respetar las indicaciones de los organismos de emergencia.

alerta Entre Ríos Servicio Meteorológico Nacional SMN
Noticias relacionadas
La comunidad científica denuncia recortes en financiamiento de proyectos. El arguemnto de la falta de fondos contrasta con el gasto en aviones F-16

Alerta por el desmantelamiento del sistema científico

La Bersuit hizo deleitar con sus temas en Paraná.

"Viví 25 de Mayo" volvió a encender el corazón de Paraná con una noche multitudinaria

El STJ informó que durante 2025 se enviaron 990 armas para su destrucción.

STJ: durante 2025 se enviaron 990 armas para su destrucción

Entre Ríos activó el Operativo Verano Seguro en todas las rutas de la provincia.

Entre Ríos activó el Operativo Verano Seguro en todas las rutas de la provincia

Ver comentarios

Lo último

Viví 25 de Mayo volvió a encender el corazón de Paraná con una noche multitudinaria

"Viví 25 de Mayo" volvió a encender el corazón de Paraná con una noche multitudinaria

STJ: durante 2025 se enviaron 990 armas para su destrucción

STJ: durante 2025 se enviaron 990 armas para su destrucción

Alerta naranja por tormentas fuertes para este sábado

Alerta naranja por tormentas fuertes para este sábado

Ultimo Momento
Viví 25 de Mayo volvió a encender el corazón de Paraná con una noche multitudinaria

"Viví 25 de Mayo" volvió a encender el corazón de Paraná con una noche multitudinaria

STJ: durante 2025 se enviaron 990 armas para su destrucción

STJ: durante 2025 se enviaron 990 armas para su destrucción

Alerta naranja por tormentas fuertes para este sábado

Alerta naranja por tormentas fuertes para este sábado

Julián Azaad anunció su retiro del beach volley profesional

Julián Azaad anunció su retiro del beach volley profesional

Franco Colapinto se mostró esperanzado con el nuevo Alpine

Franco Colapinto se mostró esperanzado con el nuevo Alpine

Policiales
Concepción del Uruguay: buscan a la madre de las hijas de Emanuel Noir

Concepción del Uruguay: buscan a la madre de las hijas de Emanuel Noir

Vuelco en Ruta 131: una mujer resultó lesionada y fue trasladada al hospital

Vuelco en Ruta 131: una mujer resultó lesionada y fue trasladada al hospital

Ruta 14: un motociclista murió al chocar un guardarrail en Chajarí

Ruta 14: un motociclista murió al chocar un guardarrail en Chajarí

Federación: es grave el estado del menor rescatado inconsciente de una pileta de las Termas

Federación: es grave el estado del menor rescatado inconsciente de una pileta de las Termas

Villaguay: adolescente resultó herido en la frente mientras cazaba liebres

Villaguay: adolescente resultó herido en la frente mientras cazaba liebres

Ovación
Julián Azaad anunció su retiro del beach volley profesional

Julián Azaad anunció su retiro del beach volley profesional

River presentó a Fausto Vera: Feliz de llegar al club más grande de Argentina

River presentó a Fausto Vera: "Feliz de llegar al club más grande de Argentina"

Franco Colapinto se mostró esperanzado con el nuevo Alpine

Franco Colapinto se mostró esperanzado con el nuevo Alpine

Murió una leyenda del Nascar junto a su familia tras un accidente aéreo

Murió una leyenda del Nascar junto a su familia tras un accidente aéreo

La cancha del Plumín ya es una realidad para Estudiantes

La cancha del Plumín ya es una realidad para Estudiantes

La provincia
Viví 25 de Mayo volvió a encender el corazón de Paraná con una noche multitudinaria

"Viví 25 de Mayo" volvió a encender el corazón de Paraná con una noche multitudinaria

STJ: durante 2025 se enviaron 990 armas para su destrucción

STJ: durante 2025 se enviaron 990 armas para su destrucción

Alerta naranja por tormentas fuertes para este sábado

Alerta naranja por tormentas fuertes para este sábado

Entre Ríos activó el Operativo Verano Seguro en todas las rutas de la provincia

Entre Ríos activó el Operativo Verano Seguro en todas las rutas de la provincia

En General Ramírez proyectan un mayor acceso a la vivienda

En General Ramírez proyectan un mayor acceso a la vivienda

Dejanos tu comentario