Desde el área de Defensa Civil de la provincia de Entre Ríos informaron que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja por tormentas fuertes para este sábado por la tarde, que afectará principalmente a la zona norte del territorio provincial.

Según el parte oficial, los departamentos alcanzados por la alerta naranja son Federal, Feliciano, Federación, La Paz, Paraná, Villaguay, Nogoyá, Diamante, Uruguay, San Salvador y Concordia . En estas zonas se prevén tormentas fuertes, algunas localmente severas , acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas de viento que podrían alcanzar los 90 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos . Los valores de precipitación acumulada estimados se ubican entre 80 y 110 milímetros , con posibilidad de superarse de manera puntual.

En tanto, para los departamentos de Victoria y Gualeguay rige una alerta amarilla, donde se esperan tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Estas condiciones podrían incluir actividad eléctrica frecuente, granizo ocasional, ráfagas de hasta 70 km/h y precipitaciones acumuladas de entre 30 y 70 milímetros, también con posibilidad de registros superiores en sectores puntuales.

Recomendaciones y medidas de prevención por el alerta

Ante este escenario, desde el gobierno provincial instan a la población a extremar las precauciones. Entre las principales recomendaciones se destacan:

No sacar la basura y retirar objetos que puedan obstruir el escurrimiento del agua .

Evitar actividades al aire libre durante el desarrollo de las tormentas.

No refugiarse cerca de árboles, postes de electricidad u otras estructuras que puedan caer .

Para reducir el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas .

Mantenerse atentos ante la posible caída de granizo .

Tener preparada una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos importantes y teléfono celular.

Las autoridades recomiendan seguir la evolución de las condiciones meteorológicas a través de los canales oficiales y respetar las indicaciones de los organismos de emergencia.