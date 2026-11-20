El SMN renovó la alerta por tormentas para 12 departamentos de Entre Ríos. Se esperan fenómenos fuertes durante la noche del sábado, con abundantes lluvias.

El SMN renovó la alerta por tormentas para gran parte de Entre Ríos.

La alerta por tormentas en Entre Ríos fue renovada por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para este sábado, en el marco de un fin de semana largo marcado por condiciones de inestabilidad en buena parte del país.

El organismo nacional anticipó que los fenómenos podrían alcanzar intensidad fuerte o localmente severa durante la noche, con precipitaciones abundantes en cortos períodos.

El informe del SMN

De acuerdo con el informe oficial, la alerta amarilla abarcará 12 departamentos entrerrianos: Paraná, La Paz, Villaguay, Nogoyá, Diamante, Gualeguay, Victoria, Gualeguaychú, Uruguay, Colón, Islas y Tala. En estas zonas se prevé el desarrollo de tormentas que podrían provocar complicaciones puntuales debido a la intensidad de las lluvias y del viento.

“El área será afectada por tormentas, algunas fuertes o localmente severas. Las mismas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas”, informó el SMN. Además, precisó que los valores de precipitación acumulada oscilarían entre 30 y 70 milímetros, aunque podrían superarse de manera puntual.

Según las previsiones meteorológicas, el sábado 21 se caracterizará por un progresivo avance de la inestabilidad desde el oeste hacia el este del territorio nacional. Durante la tarde comenzarán a desarrollarse nuevas áreas de lluvias y tormentas, mientras que los fenómenos más significativos podrían registrarse hacia el comienzo de la noche.

Para tener en cuenta

El sistema afectará principalmente a sectores de la provincia de Buenos Aires, el centro y sur de Santa Fe y buena parte de Entre Ríos. En territorio provincial, el período de mayor atención estará concentrado durante la noche del sábado, cuando estará vigente la advertencia meteorológica.

Las tormentas podrían presentarse con abundante actividad eléctrica, chaparrones intensos y ráfagas de viento capaces de ocasionar inconvenientes. Tampoco se descarta la caída ocasional de granizo, especialmente en aquellos sectores donde las tormentas alcancen mayor desarrollo.